محافظ الغربية: نعمل على مدار الساعة لإنهاء كورنيش المحلة المتنفس الأكبر للأهالي

أكد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الكبرى المتنفس الحضاري للمواطنين والذي يعد حلم طال انتظاره لأهالي المدينة نظراً لموقعها الفريد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من داخل وخارج المحافظة عليه، موجها بسرعة الانتهاء من الكورنيش .

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك خلال متابعته الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين ،وأشار الجندي الى ان الكورنيش الجديد يعد شريان مروري هام سيوفر الجهد و الوقت في الانتقال لطريق المحلة سمنود المنصورة، وسيسهل أيضا الوصول للمناطق الموجودة علي اطراف المدينة خاصة وانه سيكون محور مروري واسع ، وان من اهم مميزاته سيحد من دخول وتكدس سيارات النقل داخل المدينة.