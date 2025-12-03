وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إحالةَ واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد – لاعب نادي الزهور – إلى النيابة العامة، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة التي تُجريها الوزارة للحادث المؤسف، وما تم رصده من معلومات أولية حول ملابساته.

وأكدت الوزارة أن قرار الإحالة يأتي حرصًا على ضمان سير التحقيقات بشفافية كاملة، وبما يضمن الوقوف على حقيقة الواقعة، وذلك في ضوء مراجعة الكود الطبي المعتمد داخل المنشآت الرياضية التابعة للوزارة.

وفي ذات الإطار، وفور حدوث تلك الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنةٍ ضمَّت مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية؛ وصولًا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسئولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.



هذا ويتابع الوزير عن كثبٍ وببالغِ الحزنِ والأسى تداعيات هذه الواقعة المؤلمة التي أثارت حالة من الحزن بين الأوساط الرياضية المصرية، مؤكدًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ أية إجراءات تحفظ حقوق اللاعبين، وتضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل الأندية ومراكز الشباب، وقد شدد على أن سلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الوزارة تعمل باستمرارٍ على متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والفنية المنظمة للأنشطة الرياضية، بما يضمن بيئة آمنة لكافة الرياضيين.

وتقدّم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي لأسرة السباح الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

