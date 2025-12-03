قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة "ورك شوب تكنولوجي" الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رياضة

وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة

عبدالله هشام

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إحالةَ واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد – لاعب نادي الزهور – إلى النيابة العامة،  وذلك في إطار المتابعة الدقيقة التي تُجريها الوزارة للحادث المؤسف، وما تم رصده من معلومات أولية حول ملابساته.

وأكدت الوزارة أن قرار الإحالة يأتي حرصًا على ضمان سير التحقيقات بشفافية كاملة، وبما يضمن الوقوف على حقيقة الواقعة، وذلك في ضوء مراجعة الكود الطبي المعتمد داخل المنشآت الرياضية التابعة للوزارة.

وفي ذات الإطار، وفور  حدوث تلك  الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنةٍ ضمَّت مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية؛ وصولًا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسئولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.


هذا ويتابع الوزير عن كثبٍ وببالغِ الحزنِ والأسى تداعيات هذه الواقعة المؤلمة التي أثارت حالة من الحزن بين الأوساط الرياضية المصرية، مؤكدًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ أية إجراءات تحفظ حقوق اللاعبين، وتضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل الأندية ومراكز الشباب، وقد شدد على أن سلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الوزارة تعمل باستمرارٍ على متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والفنية المنظمة للأنشطة الرياضية، بما يضمن بيئة آمنة لكافة الرياضيين.

وتقدّم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي لأسرة السباح الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب يوسف محمد وفاة يوسف محمد

