غيابات بالجملة في فريق الزمالك قبل المشاركة بكأس عاصمة مصر

يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات 14 لاعبًا قبل انطلاق مباريات الأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح و حسام عبد المجيد و محمد إسماعيل ومحمد شحاتة المنضمين لمعسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

في الوقت نفسه يغيب كل من، أحمد ربيع ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد للإصابة ويخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وقد تلقى المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمالك عرضًا من أحد الأندية الليبية خلال الساعات القليلة الماضية للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن صلاح مصدق تلقى عروضًا مصرية ومغربية في الفترة الماضية، قبل أن يتلقى عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الليبي.

وكان صلاح مصدق فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

ويحاول مسؤولو الزمالك حل الأمر بصورة ودية مع المدافع المغربي في الفترة الحالية.