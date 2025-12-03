قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
أخبار العالم

صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة

محمد على

أفادت وزارة الصحة في غزة أن 6000 شخص فقدوا أطرافهم خلال الحرب يحتاجون إلى إعادة تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، محذرة من عواقب إنسانية وخيمة. 

ذكرت الوزارة أن ربع هؤلاء الأطفال مبتورو الأطراف، ويواجهون إعاقة دائمة. ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى إعطاء الأولوية لرعاية هؤلاء.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

 وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، وصفت الوزارة الوضع بأنه "مروع"، مشيرةً إلى أن آلاف الجرحى المدنيين وعائلاتهم يعانون معاناة شديدة وهذا يؤكد الحاجة الماسة إلى خدمات دعم جسدي ونفسي واجتماعي شاملة.

نسبة مقلقة من الأطفال مبتوري الأطراف

من التفاصيل المثيرة للقلق بشكل خاص من تقييم الوزارة أن ٢٥٪ من جميع حالات البتر تشمل أطفالًا، يواجهون الآن الحياة بإعاقات دائمة منذ سن مبكرة. 

وتؤكد هذه الإحصائية ملاحظات سابقة من الوكالات الدولية؛ ففي سبتمبر، صرح رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، أن غزة أصبحت موطنًا لأعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد الواحد في العالم منذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

دعوة للتدخل الدولي

دعت وزارة الصحة في غزة صراحةً المنظمات الإنسانية الدولية المعنية إلى إعطاء الأولوية لمبتوري الأطراف وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة وبرامج التأهيل، مشيرة إلى إن حجم الاحتياجات الهائل يفوق قدرة البنية التحتية الصحية المتهالكة في غزة، والتي تدهورت بشكل ممنهج خلال أشهر من القصف المكثف والعمليات البرية.

خلفية حصيلة الإبادة الجماعية 

أسفرت الحرب الإسرائيلية، التي بدأت في أكتوبر 2023، عن خسائر فادحة في الأرواح قبل سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر. 

ووفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 171 ألفًا آخرين، وتدمير جزء كبير من القطاع الساحلي.

صحة غزة 6000 مبتوري الأطراف إعادة تأهيل عاجلة الحرب

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

المتهمون

بيدفعوا رشاوى.. القبض على 4 من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين لانتخاب مرشحين بالبحيرة

المتهمون

بيوزعوا كروت دعائية.. القبض على 5 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

