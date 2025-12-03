السلطات سوريا تقتل رجلاً ضبط بحوزته ألغاما أرضية

قالت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إنها قتلت رجلاً واعتقلت أربعة آخرين كانوا يحاولون تهريب مئات الألغام الأرضية إلى حزب الله اللبناني.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان إنها نفذت عملية دهم في بلدة الجبة قرب العاصمة دمشق، تم خلالها "اعتقال أربعة أشخاص وتحييد خامس بعد اشتباك".



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير الأمن الداخلي في منطقة يبرود القريبة من الحدود اللبنانية خالد عباس قوله إنه "تم ضبط 1250 لغما مزودا بصواعق".

وبحسب البيان، فإن هذه الألغام كانت في "طور الاستعداد للتهريب إلى حزب الله" في لبنان.

وفي عهد الرئيس السابق بشار الأسد، كانت سوريا ركيزة أساسية في ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني ضد إسرائيل، ومكنت من نقل الأسلحة والأموال من إيران إلى حزب الله.

ولعب الحزب دورا حاسما خلال الحرب الأهلية في سوريا، حيث قاتل إلى جانب قوات الأسد وساعد في إبقاء الحاكم في السلطة.

ورفضت الحكومة الجديدة في دمشق، الموالاة مع إيران وتحاول قطع إمدادات الأسلحة عن حزب الله.

وتعرضت الجماعة المسلحة لضربات إسرائيلية على مدى أكثر من عام من الأعمال العدائية التي بلغت ذروتها في حرب صريحة انتهت بوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.