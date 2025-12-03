قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
البرد القارص.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا

فصل الشتاء
فصل الشتاء
عبد العزيز جمال

يبدأ فصل الشتاء رسميًا في نصف الكرة الشمالي وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، أي بعد 18 يومًا فقط، حيث يمثل هذا التاريخ لحظة الانقلاب الشتوي التي تُعد علامة فلكية مهمة تشير إلى وصول الشمس لأدنى نقطة في مسارها الظاهري.

فصل الشتاء مع أقصر نهار وأطول ليل 

 ويشهد سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية في هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل خلال العام، على أن تحدث الظاهرة تحديدًا في تمام الساعة 05:03 مساءً بتوقيت شرق أوروبا.

موعد فصل الشتاء

بعد الانقلاب الشتوي.. النهار يبدأ في الازدياد

ومع مرور لحظة الانقلاب الشتوي، تبدأ ساعات النهار في الازدياد التدريجي من جديد، في تحول سنوي تتبعه التوقعات الفلكية بدقة.

ويستمر فصل الشتاء لمدة تقارب 89 يومًا و20 ساعة، لينتهي رسميًا مع حلول الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2026.

استعدادات الطقس للموسم البارد

يشهد فصل الشتاء عادة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في فرص تساقط الأمطار خصوصًا على السواحل والشمال.

 وينصح خبراء الطقس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، بما في ذلك تجهيز الملابس الشتوية الثقيلة وضمان جاهزية المنازل للتعامل مع البرودة والرطوبة.

خرائط الأمطار تكشف المناطق المتأثرة

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خرائط الأمطار المتوقعة خلال اليوم، حيث تشير التوقعات إلى فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تتحول إلى أمطار متوسطة مساءً على مناطق مثل السلوم ومطروح.

حالة الطقس

وتشير توقعات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا على أغلب المناطق، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، ويصبح مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره.

سحب منخفضة قد تتسبب في رذاذ خفيف

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يتسبب في اضطرابات كبيرة.

فصل الشتاء الشتاء نصف الكرة الشمالي لحظة الانقلاب الشتوي الانقلاب الشتوي

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

الاهلي

الأهلي يدرس خوض تدريبات مباراة ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة إنبي

شعار الزمالك

غيابات بالجملة في فريق الزمالك قبل المشاركة بكأس عاصمة مصر

الاهلي

فريق الكرة بالأهلي يستأنف تدريباته غداً وسط غيابات بالجملة

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

