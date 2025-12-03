البرد القارص.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا

يبدأ فصل الشتاء رسميًا في نصف الكرة الشمالي وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، أي بعد 18 يومًا فقط، حيث يمثل هذا التاريخ لحظة الانقلاب الشتوي التي تُعد علامة فلكية مهمة تشير إلى وصول الشمس لأدنى نقطة في مسارها الظاهري.



فصل الشتاء مع أقصر نهار وأطول ليل

ويشهد سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية في هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل خلال العام، على أن تحدث الظاهرة تحديدًا في تمام الساعة 05:03 مساءً بتوقيت شرق أوروبا.





بعد الانقلاب الشتوي.. النهار يبدأ في الازدياد

ومع مرور لحظة الانقلاب الشتوي، تبدأ ساعات النهار في الازدياد التدريجي من جديد، في تحول سنوي تتبعه التوقعات الفلكية بدقة.

ويستمر فصل الشتاء لمدة تقارب 89 يومًا و20 ساعة، لينتهي رسميًا مع حلول الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2026.

استعدادات الطقس للموسم البارد

يشهد فصل الشتاء عادة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في فرص تساقط الأمطار خصوصًا على السواحل والشمال.

وينصح خبراء الطقس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، بما في ذلك تجهيز الملابس الشتوية الثقيلة وضمان جاهزية المنازل للتعامل مع البرودة والرطوبة.

خرائط الأمطار تكشف المناطق المتأثرة

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خرائط الأمطار المتوقعة خلال اليوم، حيث تشير التوقعات إلى فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تتحول إلى أمطار متوسطة مساءً على مناطق مثل السلوم ومطروح.

حالة الطقس

وتشير توقعات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا على أغلب المناطق، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، ويصبح مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره.

سحب منخفضة قد تتسبب في رذاذ خفيف

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يتسبب في اضطرابات كبيرة.