برلمانية: حماية صحة الطلاب مسؤولية مشتركة وخطة مطلوبة لمواجهة أمراض الشتاء

أكدت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن حماية صحة الطلاب مسؤولية مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، مشددة على ضرورة وجود خطة واضحة تعمم على جميع المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة والحد من انتشار الإصابات خلال فصل الشتاء.

وأوضحت النحاس في تصريحات خاصة أن تزايد الشكاوى بشأن انتشار الأعراض التنفسية بين الطلاب يستدعي رفع مستوى الجاهزية داخل المدارس، حتى مع عدم رصد أي فيروسات جديدة وفق تأكيدات وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها فورا، من بينها تفعيل دور العيادات المدرسية، السماح بإجازات للطلاب المصابين، تحسين التهوية داخل الفصول، تكثيف عمليات التعقيم، وتوعية الطلاب والمعلمين بالإجراءات الوقائية الأساسية.

كما شددت على أهمية وجود تواصل سريع مع أولياء الأمور، إلى جانب رصد مستمر للحالات، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحد من انتقال العدوى.