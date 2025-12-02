نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.. حصص الأحزاب في المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، وكشفت عن حصص الأحزاب في المقاعد الفردية والقائمة.

حصص الأحزاب بالمرحلة الثانية

وجاءت حصص الأحزاب في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كالتالي:

مستقبل وطن: 22 مقعدًا

حماة الوطن: 6 مقاعد

الجبهة الوطنية: 4 مقاعد

المستقلين: 4 مقاعد

الشعب الجمهوري: مقعدان

المحافظين: مقعد واحد

العدل: مقعد واحد

نتيجة انتخابات مجلس النواب

أعلنت مصادر انتخابية عن تقدم عملية فرز الأصوات في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مسجلة أرقامًا هامة تعكس سير الانتخابات حتى الآن.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تم حسم 40 مقعدًا من الجولة الأولى من أصل 141 مقعدًا فرديًا مخصصًا لمحافظات المرحلة الثانية، نصفها في محافظة القاهرة التي تضم 13 محافظة.

هناك 3 محافظات تشهد إعادة كاملة لجميع مقاعدها، وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

في محافظة القاهرة تم حسم 21 مقعدًا من أصل 31 مقعدًا فرديًا مخصصا لها.

ووفقًا للنتائج فإن معظم المحافظات شهدت جولات عادلة ومتوازنة على عكس المرحلة الأولى، التي شهدت فيها بعض المحافظات حسم نتائجها من الجولة الأولى، مثل البحر الأحمر ومطروح وبني سويف.

وتم حسم 142 مقعدًا بنظام القائمة.