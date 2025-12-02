أول تعليق من النائب أحمد عبد الجواد بعد فوزه بانتخابات النواب

وجّه النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، خالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري على مشاركته الوطنية في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، مؤكدًا أن الحضور الذي شهدته اللجان يعكس إصرار المواطنين على دعم مسيرة الوطن، واختيار ممثليهم القادرين على التعبير عن طموحاتهم تحت قبة البرلمان.

وأكد «عبد الجواد» في بيان له، أن المشاركة التي سجّلها المصريون تعكس وعيًا وطنيًا راسخًا، ودعمًا لمسار الدولة في بناء جمهورية جديدة تقوم على مؤسسات قوية واستحقاقات دستورية تُجرى بنزاهة كاملة وإشراف قضائي شامل.

كما وجّه النائب الشكر لقواعد حزب مستقبل وطن التنظيمية على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال العملية الانتخابية، مشيدًا بروح الالتزام والعمل الجماعي التي أظهرها أعضاء الحزب دعمًا لمرشحيهم. وهنأ المرشحين الذين حصدوا الفوز من الجولة الأولى، مؤكدًا أن النتائج تعكس ثقة المواطنين في قدرة الحزب على تقديم الكفاءات الجديرة بتمثيلهم. وشدّد على استمرار الدعم الكامل لمرشحي الحزب المتأهلين لجولة الإعادة، متمنيًا لهم التوفيق، ومقدّرًا كذلك جهود المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل الوطني داخل الحزب لما يمتلكونه من رصيد شعبي وخبرة تنظيمية.

وأعرب «عبد الجواد» عن اعتزازه بأهالي محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنهم قدّموا نموذجًا مشرفًا في المشاركة الإيجابية، وبخاصة في مركز منيا القمح الذي سجّل واحدة من أعلى نسب الإقبال، ولا سيما بين فئة الشباب. وأوضح أنه تابع من غرفة العمليات المركزية مشهد المنافسة الشريفة بين المرشحين من الحزب والمستقلين، والتي اعتبرها انعكاسًا لوعي أبناء الدائرة وحرصهم على الصالح العام.

وهنّأ النائب كلًا من محمد سامي شهدة مرشح مستقبل وطن، وخالد عبد الرحمن مشهور المرشح المستقل، على نيلهما ثقة أهالي منيا القمح، كما توجّه بالشكر لمرشح الحزب ماجد الأشقر على ما قدمه من جهد كبير ومنافسة أثرت المشهد الانتخابي حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد «عبد الجواد» عزمه، بالتعاون مع النواب الفائزين، على بذل أقصى الجهود لخدمة أهالي الدائرة وتحقيق تطلعاتهم، بما يليق بثقتهم ويدعم التنمية في منيا القمح خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام بيانه، توجّه النائب بالشكر لالرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في ضمان خروج العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب واختياراته.