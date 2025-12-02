قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
منتخب المغرب يضرب جزر القمر بثلاثية في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أول تعليق من النائب أحمد عبد الجواد بعد فوزه بانتخابات النواب

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد
عبد الرحمن سرحان

وجّه النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، خالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري على مشاركته الوطنية في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، مؤكدًا أن الحضور الذي شهدته اللجان يعكس إصرار المواطنين على دعم مسيرة الوطن، واختيار ممثليهم القادرين على التعبير عن طموحاتهم تحت قبة البرلمان.

وأكد «عبد الجواد» في بيان له، أن المشاركة التي سجّلها المصريون تعكس وعيًا وطنيًا راسخًا، ودعمًا لمسار الدولة في بناء جمهورية جديدة تقوم على مؤسسات قوية واستحقاقات دستورية تُجرى بنزاهة كاملة وإشراف قضائي شامل.

كما وجّه النائب الشكر لقواعد حزب مستقبل وطن التنظيمية على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال العملية الانتخابية، مشيدًا بروح الالتزام والعمل الجماعي التي أظهرها أعضاء الحزب دعمًا لمرشحيهم. وهنأ المرشحين الذين حصدوا الفوز من الجولة الأولى، مؤكدًا أن النتائج تعكس ثقة المواطنين في قدرة الحزب على تقديم الكفاءات الجديرة بتمثيلهم. وشدّد على استمرار الدعم الكامل لمرشحي الحزب المتأهلين لجولة الإعادة، متمنيًا لهم التوفيق، ومقدّرًا كذلك جهود المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل الوطني داخل الحزب لما يمتلكونه من رصيد شعبي وخبرة تنظيمية.

وأعرب «عبد الجواد» عن اعتزازه بأهالي محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنهم قدّموا نموذجًا مشرفًا في المشاركة الإيجابية، وبخاصة في مركز منيا القمح الذي سجّل واحدة من أعلى نسب الإقبال، ولا سيما بين فئة الشباب. وأوضح أنه تابع من غرفة العمليات المركزية مشهد المنافسة الشريفة بين المرشحين من الحزب والمستقلين، والتي اعتبرها انعكاسًا لوعي أبناء الدائرة وحرصهم على الصالح العام.

وهنّأ النائب كلًا من محمد سامي شهدة مرشح مستقبل وطن، وخالد عبد الرحمن مشهور المرشح المستقل، على نيلهما ثقة أهالي منيا القمح، كما توجّه بالشكر لمرشح الحزب ماجد الأشقر على ما قدمه من جهد كبير ومنافسة أثرت المشهد الانتخابي حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد «عبد الجواد» عزمه، بالتعاون مع النواب الفائزين، على بذل أقصى الجهود لخدمة أهالي الدائرة وتحقيق تطلعاتهم، بما يليق بثقتهم ويدعم التنمية في منيا القمح خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام بيانه، توجّه النائب بالشكر لالرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في ضمان خروج العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب واختياراته.

انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ترشيحاتنا

رامي جمال

التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد بعد طرحه

فيلم ابن مين فيهم

ليلى علوي وبيومي فؤاد ينتهيان من تصوير ابن مين فيهم؟

فيلم الست

شوفت تحيّز ضد منى | مراد مكرم يثير الجدل بشأن فيلم الست

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد