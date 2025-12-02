قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوطنية للانتخابات تعلن فوز حسين صبيح بالدائرة الأولى بشرم الشيخ

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
البهى عمرو

أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الدائرة الأولى بمحافظة جنوب سيناء، حيث فاز حسين موسى جبلى صبيح.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنه انتهت الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في ظل متابعة دقيقة لمجريات العملية الانتخابية وقد جرت في مناخ ديمقراطي.


وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت انضباطا شديدا ومشاركة كافة فئات الشعب، ولا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة انتقاصا من شفافية ونزاهة انتخابات مجلس النواب 2025.


وتابع:رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب 2025، وتم إبطال اللجنة الفرعية رقم 78 بدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية.


وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه تم إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ في محافظة القليوبية، وإبطال اللجنتين الفرعيتين لم يؤثر على نتيجة الدائرتين في محافظتي الدقهلية والقليوبية.


وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع شرق الدلتا.
 

وقد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري، "اليوم الثلاثاء" لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات جنوب سيناء

المزيد

