الوطنية للانتخابات تعلن فوز حسين صبيح بالدائرة الأولى بشرم الشيخ

أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الدائرة الأولى بمحافظة جنوب سيناء، حيث فاز حسين موسى جبلى صبيح.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنه انتهت الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في ظل متابعة دقيقة لمجريات العملية الانتخابية وقد جرت في مناخ ديمقراطي.



وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت انضباطا شديدا ومشاركة كافة فئات الشعب، ولا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة انتقاصا من شفافية ونزاهة انتخابات مجلس النواب 2025.



وتابع:رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب 2025، وتم إبطال اللجنة الفرعية رقم 78 بدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية.



وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه تم إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ في محافظة القليوبية، وإبطال اللجنتين الفرعيتين لم يؤثر على نتيجة الدائرتين في محافظتي الدقهلية والقليوبية.



وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع شرق الدلتا.



وقد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري، "اليوم الثلاثاء" لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.