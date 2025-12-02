إقبال ملحوظ من الجالية المصرية بالأردن للتصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

قالت ربى أغا، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمّان، إن العاصمة الأردنية تشهد تزايدًا ملحوظًا في إقبال أبناء الجالية المصرية على المشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب، موضحة أن الإقبال كان منخفضًا خلال ساعات الصباح، قبل أن يرتفع تدريجيًا بعد الظهيرة مع انتهاء فترات الدوام والعمل والدراسة.

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن السفارة المصرية في عمّان تواصل جهودها التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، من خلال إجراءات محكمة تشمل استقبال الناخبين منذ لحظة دخولهم، والتحقق من بياناتهم، وتسجيلهم، وصولًا إلى الإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع، مؤكدة أن السفارة حريصة على أن تكون العملية خالية من العقبات والمخالفات لضمان نجاحها.

وأضافت أغا أن الناخبين أبدوا حرصًا واضحًا على المشاركة في العملية الديمقراطية، وإدراكًا لأهمية أصواتهم، كما عكست الجالية المصرية صورة إيجابية من خلال التزامها بالقوانين والتعليمات، مؤكدةً ولاءها وانتماءها للوطن.