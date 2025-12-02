قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
توك شو

إقبال ملحوظ من الجالية المصرية بالأردن للتصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

هاني حسين

قالت ربى أغا، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمّان، إن العاصمة الأردنية تشهد تزايدًا ملحوظًا في إقبال أبناء الجالية المصرية على المشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب، موضحة أن الإقبال كان منخفضًا خلال ساعات الصباح، قبل أن يرتفع تدريجيًا بعد الظهيرة مع انتهاء فترات الدوام والعمل والدراسة.

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن السفارة المصرية في عمّان تواصل جهودها التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، من خلال إجراءات محكمة تشمل استقبال الناخبين منذ لحظة دخولهم، والتحقق من بياناتهم، وتسجيلهم، وصولًا إلى الإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع، مؤكدة أن السفارة حريصة على أن تكون العملية خالية من العقبات والمخالفات لضمان نجاحها.

وأضافت أغا أن الناخبين أبدوا حرصًا واضحًا على المشاركة في العملية الديمقراطية، وإدراكًا لأهمية أصواتهم، كما عكست الجالية المصرية صورة إيجابية من خلال التزامها بالقوانين والتعليمات، مؤكدةً ولاءها وانتماءها للوطن.

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

