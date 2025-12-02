القنصل المصري في الرياض: اليوم الثاني من انتخابات النواب شهد إقبالًا ملحوظًا

قال السفير ياسر هاشم، القنصل المصري في الرياض، إن اليوم الثاني من العملية الانتخابية شهد إقبالًا ملحوظًا من أفراد الجالية المصرية رغم كونه يوم عمل في المملكة.

وأوضح في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الناخبين توافدوا من مناطق بعيدة مثل الشرقية والقصيم وحائل وعرعر وحفر الباطن، ما يعكس إصرارهم على المشاركة في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وأضاف أن العديد من الناخبين جاءوا ولديهم معرفة دقيقة بمرشحيهم، خصوصًا من أبناء المحافظات ذات الكثافة التصويتية مثل سوهاج، مما يعكس وعيًا متزايدًا ورغبة حقيقية في تشكيل مجلس نيابي يحظى بدعم شعبي واسع.

وأشار إلى أن العملية سارت بسلاسة بفضل خبرة طاقم السفارة في تنظيم مثل هذه الاستحقاقات، حيث جرى استقبال الناخبين وتسجيلهم وتوجيههم للجان بكل يُسر، مؤكدا أن الإقبال كان أقل من الجولتين الأولى والثانية نظرًا لأن التصويت يجري في جولة الإعادة وأيام العمل، إلا أن السفارة تتوقع زيادة كبيرة في معدل التصويت بعد انتهاء الدوام الرسمي، موضحا أن مختلف فئات الجالية شاركت في التصويت، بدءًا من العمال والمهندسين والأساتذة الجامعيين وحتى الأسر المصرية، في مشهد يعكس رغبتهم في إنجاح هذا "العرس الديمقراطي".