البرلمان العربي يثمن الدور المحوري لمصر في دعم القضايا الإقليمية

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم في القاهرة، المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، حيث تناول الجانبان سبل الارتقاء بالتنسيق البرلماني وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي بداية اللقاء، قدّم “اليماحي”خالص التهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لمجلس الشيوخ المصري، معربًا عن تطلعه لزيادة وتيرة التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري خلال المرحلة المقبلة بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وثمّن رئيس البرلمان العربي الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضايا العربية، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات على أجندة البرلمان العربي، وفي مقدمتها دعم الأمن القومي العربي، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا العربية.

من جانبه، أشاد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، بالدور الفاعل للبرلمان العربي في دعم التضامن العربي وتنسيق المواقف البرلمانية، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ المصري على تعزيز التعاون المشترك والمشاركة الفعّالة في الأنشطة والمبادرات البرلمانية العربية.

حضر اللقاء من البرلمان العربي كل من المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وعماد الصحاف الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والقانونية وخليل الحوسني الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للشؤون الإدارية والمالية والدكتور كريم السيد عبدالرازق مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

https://youtu.be/3X_GpGI-MZE