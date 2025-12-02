قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
أخبار العالم

البرلمان العربي يثمن الدور المحوري لمصر في دعم القضايا الإقليمية

رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الشيوخ المصري
رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الشيوخ المصري
الديب أبوعلي

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم في القاهرة، المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، حيث تناول الجانبان سبل الارتقاء بالتنسيق البرلماني وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي بداية اللقاء، قدّم “اليماحي”خالص التهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لمجلس الشيوخ المصري، معربًا عن تطلعه لزيادة وتيرة التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري خلال المرحلة المقبلة بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وثمّن رئيس البرلمان العربي الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضايا العربية، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات على أجندة البرلمان العربي، وفي مقدمتها دعم الأمن القومي العربي، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا العربية.

من جانبه، أشاد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، بالدور الفاعل للبرلمان العربي في دعم التضامن العربي وتنسيق المواقف البرلمانية، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ المصري على تعزيز التعاون المشترك والمشاركة الفعّالة في الأنشطة والمبادرات البرلمانية العربية.

حضر اللقاء من البرلمان العربي كل من المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وعماد الصحاف الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والقانونية وخليل الحوسني الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للشؤون الإدارية والمالية والدكتور كريم السيد عبدالرازق مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

صورة أرشيفية

«صعود المديوكرز».. كيف تحوّل أصحاب المواهب الضحلة إلى قادة المشهد الثقافي؟

محافظ الأقصر

الأقصر تحتفل بالعيد القومي السادس عشر في 9 ديسمبر وسط فعاليات تراثية وثقافية

مع اقتراب نهاية العام، يزداد اهتمام المواطنين، وخصوصًا المعلمين والعاملين في الحكومة،

رسميًا.. صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين مع جدول جديد للحد الأدنى للأجور

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

