وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور
الشركات الكورية تلمع في EDEX.. خط إنتاج هاوتزر K9 A1 EGY يقترب من الانتهاء داخل مصانع الإنتاج الحربي
برلمان

نواب البرلمان: توظيف التقنيات الذكية في الثقافة خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والهوية الوطنية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن توظيف التكنولوجيا في الثقافة :

  •  توظيف التكنولوجيا في الثقافة خطوة ذكية لتعزيز السياحة الثقافية
  • التقنيات الذكية مفتاح نهضة العمل الثقافي وتعزيز حضور مصر عالمياً
  • الثقافة الذكية طريق مصر لتعزيز الابتكار والحضور العالمي

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على رأسهم النواب علي الدسوقي ومرفت الكسان وإيفلين متي، أن توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل الثقافي يمثل نقلة نوعية للقطاع الثقافي المصري، مشيرين إلى أن دمج التكنولوجيا في إدارة الفنون والفعاليات يساهم في تعزيز جودة المنتج الثقافي، وجعل الثقافة أقرب للمواطنين، ودعم السياحة الثقافية على المستويين المحلي والدولي.

وأشار النواب إلى أن تدريب الكوادر الثقافية على أساليب الإدارة الحديثة، وربط جميع قطاعات الوزارة في منظومة متكاملة، يضمن تقديم تجربة ثقافية متطورة تعكس قوة مصر الحضارية وتاريخها العريق.

كما شدد النواب على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لدمج الأصالة بالابتكار، وإطلاق منتج ثقافي ذكي يضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في الثقافة والفنون على مستوى العالم.

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب،  إن رؤية  وزارة الثقافة لتوظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل الثقافي تمثل خطوة استراتيجية ذكية لتعزيز السياحة الثقافية في مصر، مضيفًا أن دمج التكنولوجيا في الأنشطة الثقافية أصبح ضرورة ملحّة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الثقافية العالمية.

وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ "صدي البلد،  إلى أن تحديث آليات الترويج للمنتج الثقافي عبر منصات رقمية متقدمة ووسائل عرض حديثة سيتيح للجمهور المحلي والأجنبي فرصة أفضل للتعرف على ثراء الهوية الثقافية المصرية.

تنمية مهارات العاملين في مجالات الفنون والإدارة الثقافية

وأكد أن تطوير قصور الثقافة وتنمية مهارات العاملين في مجالات الفنون والإدارة الثقافية من خلال برامج تدريب تخصصية يسهم في رفع جودة وصول المنتج الثقافي للجمهور وزيادة تأثيره، موضحًا أن هذا التحول يشمل جميع قطاعات الوزارة لتعمل بروح فريق واحد في تنفيذ رؤية موحدة تعزز من قيمة الثقافة في المجتمع.

وأضاف الدسوقي أن دمج المسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والسينما ضمن منظومة مترابطة، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في القرى والنجوع، يهدف إلى إتاحة الثقافة للجمهور في أماكنهم وتعزيز الهوية المصرية في كل أنحاء البلاد.

واختتم قائلاً إن هذه المرحلة الجديدة تمثل مزجًا بين الأصالة وروح الابتكار، وتفتح الباب أمام إطلاق منتج ثقافي ذكي وجاذب يعكس قوة مصر الحضارية ويعزز حضورها الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن توظيف التقنيات الذكية في العمل الثقافي يمثل نقلة نوعية للارتقاء بالمنتج الثقافي المصري، مؤكدة أن دمج التكنولوجيا في جميع أنشطة الوزارة يساهم في تعزيز جذب السياحة الثقافية وتوسيع دائرة تأثير الثقافة المصرية محليًا ودوليًا.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استخدام المنصات الرقمية ووسائل العرض الحديثة يتيح للجمهور فرصة أفضل للتفاعل مع الفنون والأنشطة الثقافية، ويضمن وصول المعلومات الثقافية بصورة أكثر فعالية ودقة، مضيفة أن هذا التطور سيشمل تدريب العاملين على أحدث أساليب الإدارة الثقافية والفنية.

 أهمية الثقافة في المجتمع المصري

وأكدت النائبة أن توحيد رؤية جميع قطاعات الوزارة تحت إطار استراتيجي ذكي سيعزز من أهمية الثقافة في المجتمع المصري ويجعلها أكثر قرباً من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن التكنولوجيا ليست بديلاً عن التراث بل وسيلة لحمايته وإبرازه بأفضل صورة.

وختمت مرفت الكسان تصريحها بالقول:"مصر اليوم أمام فرصة ذهبية لإطلاق منتج ثقافي متكامل يجمع بين الأصالة والابتكار، ويجعل الثقافة المصرية حاضرة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي".

كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دمج التقنيات الذكية في العمل الثقافي يمثل خطوة أساسية لتطوير القطاع الثقافي المصري، موضحة أن هذه الاستراتيجية تساهم في تعزيز جودة المنتج الثقافي وجعله أكثر جاذبية للجمهور المحلي والأجنبي على حد سواء.

 الترويج للفعاليات والأنشطة الثقافية

وأضافت متي  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج للفعاليات والأنشطة الثقافية، إلى جانب تدريب الكوادر على أساليب مبتكرة لإدارة الفنون، سيخلق نقلة نوعية في تجربة الجمهور، مؤكدة أن ذلك يضمن وصول الثقافة المصرية إلى جميع المحافظات ويعزز الهوية الوطنية.

وأشارت النائبة إلى أن الترابط بين جميع قطاعات وزارة الثقافة، من مسرح وفنون تشكيلية وفنون شعبية وسينما، مع تطبيق حلول رقمية ذكية، يجعل الثقافة أقرب إلى المواطنين ويزيد من قدرتها على المنافسة عالميًا.

وختمت إيفلين متي تصريحها بالقول:"مصر أمام فرصة حقيقية لإطلاق مرحلة جديدة من العمل الثقافي تجمع بين الأصالة والابتكار، لتأكيد حضورها على الخريطة الثقافية العالمية."

نواب البرلمان توظيف التقنيات الذكية الثقافة تعزيز السياحة الهوية الوطنية

