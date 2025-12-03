قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ثم نائبه.. ماسك يتوقع سيطرة الجمهوريين على الرئاسة الأمريكية 12 عاما

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
القسم الخارجي

كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في ظهور عبر الفيديو خلال لقاء خاص لفريقه السابق المكلف بخفض الإنفاق الفيدرالي، أنه يتوقع أن تكون الولايات المتحدة «على أعتاب فترة ذهبية تمتد 12 عاماً» يقودها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، تليها — بحسب توقعاته — «ولايتان متتاليتان» لنائبه جيه دي فانس.

تخفيضات في الوظائف والإنفاق

وبحسب تقرير بوليتيكو، جاء تصريح ماسك في 22 نوفمبر خلال اجتماع في منشأة يملكها قرب مقرات شركتي «سبيس إكس» و«ذا بورينغ كومباني» في تكساس، بحضور نحو 150 من أعضاء فريق دودج الذي شكله ماسك داخل مؤسسات حكومية في بداية عهد ترامب بهدف تنفيذ تخفيضات واسعة في الوظائف والإنفاق.

مخاوف من الاغتيال

وقال الحضور إن ماسك ظهر في بث مصور من مكان مظلم غير محدد، موضحاً أنه فضل عدم الحضور شخصياً لأن أخبار اللقاء أصبحت معلنة، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه من «أعلى الأهداف المحتملة للاغتيال في البلاد»، بعد ترامب وفانس. 

وأضاف أن هذه المخاوف هي أحد أسباب تجنبه الظهور العلني المتكرر.

ورغم أن علاقة ماسك بترامب شهدت توتراً حاداً في يونيو الماضي ثم عادت للتحسن، فإن التقرير يشير إلى أن ماسك وطد علاقته الشخصية بنائب الرئيس جيه دي فانس هذا العام، ما يجعله — إذا قرر المشاركة سياسياً — داعماً مؤثراً في حال خوض فانس انتخابات 2028.

وتضمن حديث ماسك أمام الحاضرين موضوعات واسعة ومتفرقة، من مخاوف اندلاع صراع أهلي، إلى حديثه عن مقياس «كارداشيف» لتطور الحضارات، وصولاً إلى رؤيته لإنشاء مستعمرة على المريخ. واستشهد ماسك بروايات الخيال العلمي التي أثرت في أفكاره، مثل «القمر عشيقة قاسية» لروبرت هينلاين، و«المؤسسة» لإسحاق أسيموف.

ورغم تصريحات ماسك المتكررة بأنه يدفع ثمناً سياسياً كلما انخرط في الشأن العام — قائلاً في مقابلة حديثة إن «تدخلي في السياسة غالباً ما ينتهي بشكل سيئ» — فإن مشاركته في اللقاء تعكس استمرار اهتمامه بتأثيره السياسي، ونظرته بعيدة المدى لما بعد 2032.

إيلون ماسك ماسك ترامب فانس دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد