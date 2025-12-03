وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد

طلبت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من مسؤولي اتحاد السباحة إعداد تقرير رسمي يوضح ملابسات وفاة السباح الناشئ يوسف محمد.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تواصلت مع الاتحاد للحصول على تفاصيل كاملة عن الحادث، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تسلّم التقرير الرسمي.

وكان يوسف محمد، لاعب سباحة نادي الزهور، قد تعرض لحالة إغماء عقب انتهائه من سباقه في بطولة الجمهورية، حيث سقط أسفل الماء قبل ملاحظة الأمر من قبل المشاركين في السباق التالي.

وتم إخراجه سريعًا ونقله إلى المستشفى، حيث تم وضعه في العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة هناك.