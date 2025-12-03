مراد مكرم عن مغازلة السيدات لطبيب: عجبت لك يا زمن

علق الفنان مراد مكرم على واقعة الغزل النسائي لرواد مواقع التواصل في طبيب مخ وأعصاب، بعد نشره إعلان دعائي لعيادته.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “قصة قصيرة حزينة..دكتور جميل المظهر عمل فيديو بيعلن عن عيادته و شغله، فبعض الفتيات و السيدات اثنوا علي جماله ،فدخل بعض الرجال حسب ما فهمت يشوفوا مين الي مدح فيه، واخدوا سكرين شوتس، ثم دخلوا حسابات البنات و الستات دول ، والي مخطوبه او متجوزه منهم ،دوروا علي اجوازتهم او خطابهم وبعتولهم السكرين شوت الخاص بسيداتهم...فحصل ،كرد فعل, طلاقات و انفصالات، عجبت لك يا زمن".

وأثارت صورة نشرها طبيب مخ وأعصاب تتضمن إعلان دعائي لعيادته موجةً واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية حيث ظهر في الصورة بعيون "ملونة" وشعر أشقر، لتنهال عليه سيل من تعليقات الغزل والمبالغة ، من مستخدمات مواقع التواصل بسبب وسامته.

وتداول مستخدمو منصّات التواصل لقطات لتلك التعليقات، حيث شبهنه بنجوم هيولود وتركيا، ومنها "مهند " تشبيها بالنجم التركى المشهور، بينما اعترضت أخريات عليه، ووصفت جماله بنتاج عمليات تجميل.

كما كتبت إحدى المتابعات ساخرًة: «حتت البسبوسه بتاعتنا»، بينما علّقت أخرى هو في جمال كده،استحاله يكون جمال مصري ، للتحول الواقعة إلى موضوع رأي عام، حيث رأى رواد المنصات أن ما جرى يكشف تدني سلوكيات المستخدمين على الإنترنت، و تعدي حدود التفاعل المقبول.

ولم يُصدر الطبيب أي تعليق رسمي حتى اللحظة، مكتفيًا بالصمت بينما يستمر الجدل على الصفحات.