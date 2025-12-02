شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا

علق الداعية الأزهري عبدالله رشدي على واقعة الغزل النسائي لرواد مواقع التواصل في طبيب مخ وأعصاب، بعد نشره اعلان دعائي لعيادته.



وكتب عبدالله رشدي تغريدة عبر حسابه عبر إكس: إلى بناتِنا وأخواتِنا الغاليات ليس من المقبول أو السائغ -بأي شكل- أن تترك المرأة حياءها وأن تُلقِيَ به وراء ظهرها لتتغزل على الملأ في رجلٍ! أو أن تتراقص بحضرة الرجال بدعوى أنها في "فرح" أو "عيد ميلاد" أو تضع صورَها غير المحتشمة -كما أمر الله- على مواقع التواصل.

وأضاف رشدي :هذه الأفعال لن تجعلَك مرغوبةً بل تُقِلُّ من شأنِكِ، فلن يرضى بكِ رجلٌ مكتمل الرجولة يبحث عن زوجةٍ تكون صالحةً بحقٍّ في خُلُقِها ودينها، كوني على حيائك الذي فطرك الله عليه ولا تتشبهي بأولئك اللواتي نَزَعْنَ برقعَ الآداب الراقية فتَحَوَّلْن إلى مُسوخ مُتَاحةٍ لكل راغب.

وتابع: صوني نفسَكِ عن الابتذال فأنتِ كريمة وغالية، واحفظي اسمَ عائلتِكِ فلا تجلبي لهم ما يُخزيهم.

وأثارت صورة نشرها طبيب مخ وأعصاب تتضمن إعلان دعائي لعيادته موجةً واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية حيث ظهر في الصورة بعيون "ملونة" وشعر أشقر، لتنهال عليه سيل من تعليقات الغزل والمبالغة ، من مستخدمات مواقع التواصل بسبب وسامته.

وتداول مستخدمو منصّات التواصل لقطات لتلك التعليقات، حيث شبهنه بنجوم هيولود وتركيا، ومنها "مهند " تشبيها بالنجم التركى المشهور، بينما اعترضت أخريات عليه، ووصفت جماله بنتاج عمليات تجميل.

كما كتبت إحدى المتابعات ساخرًة: «حتت البسبوسه بتاعتنا»، بينما علّقت أخرى هو في جمال كده،استحاله يكون جمال مصري ، للتحول الواقعة إلى موضوع رأي عام، حيث رأى رواد المنصات أن ما جرى يكشف تدني سلوكيات المستخدمين على الإنترنت، و تعدي حدود التفاعل المقبول.

ولم يُصدر الطبيب أي تعليق رسمي حتى اللحظة، مكتفيًا بالصمت بينما يستمر الجدل على الصفحات.