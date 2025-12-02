قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح إسعاد يونس ورشيدي في انتخابات غرفة صناعة السينما
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا

عبدلله رشدي
عبدلله رشدي
ميرنا محمود

علق الداعية الأزهري عبدالله رشدي على واقعة الغزل النسائي لرواد مواقع التواصل في طبيب مخ وأعصاب، بعد نشره اعلان دعائي لعيادته.


وكتب عبدالله رشدي تغريدة  عبر حسابه عبر  إكس: إلى بناتِنا وأخواتِنا الغاليات ليس من المقبول أو السائغ -بأي شكل- أن تترك المرأة حياءها وأن تُلقِيَ به وراء ظهرها لتتغزل على الملأ في رجلٍ! أو أن تتراقص بحضرة الرجال بدعوى أنها في "فرح" أو "عيد ميلاد" أو تضع صورَها غير المحتشمة -كما أمر الله- على مواقع التواصل.

وأضاف رشدي :هذه الأفعال لن تجعلَك مرغوبةً بل تُقِلُّ من شأنِكِ، فلن يرضى بكِ رجلٌ مكتمل الرجولة يبحث عن زوجةٍ تكون صالحةً بحقٍّ في خُلُقِها ودينها، كوني على حيائك الذي فطرك الله عليه ولا تتشبهي بأولئك اللواتي نَزَعْنَ برقعَ الآداب الراقية فتَحَوَّلْن إلى مُسوخ مُتَاحةٍ لكل راغب.

وتابع: صوني نفسَكِ عن الابتذال فأنتِ كريمة وغالية، واحفظي اسمَ عائلتِكِ فلا تجلبي لهم ما يُخزيهم.

وأثارت صورة نشرها طبيب مخ وأعصاب تتضمن إعلان دعائي لعيادته موجةً واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية حيث ظهر في الصورة بعيون "ملونة" وشعر أشقر،  لتنهال عليه سيل من تعليقات الغزل والمبالغة ، من مستخدمات مواقع التواصل بسبب وسامته.

وتداول مستخدمو منصّات التواصل لقطات لتلك التعليقات، حيث شبهنه بنجوم هيولود وتركيا، ومنها "مهند " تشبيها بالنجم التركى المشهور، بينما اعترضت أخريات عليه، ووصفت جماله بنتاج عمليات تجميل.

كما كتبت إحدى المتابعات  ساخرًة: «حتت البسبوسه بتاعتنا»،  بينما علّقت أخرى هو في جمال كده،استحاله يكون جمال مصري ، للتحول الواقعة  إلى موضوع رأي عام، حيث رأى رواد المنصات أن ما جرى يكشف تدني سلوكيات المستخدمين على الإنترنت، و تعدي حدود التفاعل المقبول.

ولم يُصدر الطبيب أي تعليق رسمي حتى اللحظة، مكتفيًا بالصمت بينما يستمر الجدل على الصفحات.

عبدلله رشدي الداعية الأزهري عبدالله رشدي طبيب مخ وأعصاب محمد مغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

أحمد فهمي

أحمد فهمي يحسم الجدل: هو أنا أطول ارتباط بأسماء جلال

حسن الرداد

حسن الرداد وتارا عماد يستكملان تصوير فيلم "طه الغريب"

ريم البارودي

لتالت مرة.. مسلسل قبل وبعد يجمع ريم البارودي ومي عز الدين في رمضان 2026

بالصور

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد