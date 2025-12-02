غزل نسائي.. حكاية طبيب أمراض نفسية يقلب مواقع التواصل

أثارت صورة نشرها طبيب المخ والأعصاب الشاب الدكتور محمد المغربي تتضمن إعلان دعائي لعيادته موجةً واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية.

حيث ظهر في الصورة بعيون "ملونة" وشعر أشقر، لتنهال عليه سيل من تعليقات الغزل والمبالغة ، من مستخدمات مواقع التواصل بسبب وسامته.

وتداول مستخدمو منصّات التواصل لقطات لتلك التعليقات، حيث شبهنه بنجوم هيولود وتركيا، ومنها "مهند " تشبيها بالنجم التركى المشهور، بينما اعترضت أخريات عليه، ووصفت جماله بنتاج عمليات تجميل.

كما كتبت إحدى المتابعات ساخرًة: «حتت البسبوسه بتاعتنا»، بينما علّقت أخرى هو في جمال كده،استحاله يكون جمال مصري ، للتحول الواقعة إلى موضوع رأي عام، حيث رأى رواد المنصات أن ما جرى يكشف تدني سلوكيات المستخدمين على الإنترنت، و تعدي حدود التفاعل المقبول.

و لم يُصدر الطبيب محمد المغربي أي تعليق رسمي حتى اللحظة، مكتفيًا بالصمت بينما يستمر الجدل على الصفحات