لعنة القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد.. كريستيانو رونالدو السر

يبدو أن لعنة القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد، التي ارتبطت باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تقترب من نهايتها أخيرًا فمنذ رحيل رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009، فشل معظم من ارتدوا هذا الرقم الأسطوري في ترك أثر كبير داخل الفريق لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النجم الإنجليزي ماسون ماونت قد يكون على وشك تغيير هذه الرواية.

إرث الرقم 7 من المجد إلى اللعنة

بعد خروج رونالدو من “أولد ترافورد”، تعاقب على القميص رقم 7 عدد من النجوم مايكل أوين، أنطونيو فالنسيا، أنخيل دي ماريا، ممفيس ديباي، أليكسيس سانشيز، وإدينسون كافاني.

وعلى الرغم من أن الرقم حمل تاريخا عريقا لأساطير مثل جورج بيست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام، فإن أحدًا من هؤلاء النجوم لم ينجح في تكرار التأثير المنتظر.

أوين عانى من كثرة الإصابات، فالنسيا سرعان ما تخلى عن الرقم، دي ماريا غادر بعد عام واحد فقط، ديباي لم يستمر أكثر من 18 شهرا، سانشيز رحل دون بصمة واضحة، أما كافاني فسجل 17 هدفا في موسم واحد لكنه غاب كثيرًا عن المباريات.

ماونت بداية صعبة وخطوات متعثرة

انضم ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد صيف 2023 مقابل 68 مليون يورو وسط آمال كبيرة، لكن البداية لم تكن كما توقع النادي وجماهيره.

الإصابات المتكررة وتذبذب المستوى دفعاه للغياب عن 31 مباراة في موسمه الأول ثم 30 مباراة أخرى في الثاني، ما أدى لتراجع دوره في الخط الهجومي.

وجاءت مشاركته أمام كريستال بالاس كعلامة فارقة، إذ كانت أول ظهور له منذ نوفمبر 2023 وتمكن خلالها من تسجيل هدف الفوز.

تحت قيادة روبن أموريم ولادة جديدة

مع وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم، تغير مسار ماونت بشكل لافت فقد غاب عن مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم الحالي، وبات عنصرا مؤثرا في منظومة اللعب.

قدم ماونت ست مباريات مميزة كأساسي في الدوري الإنجليزي، مرر خلالها ثماني تمريرات حاسمة، كما لعب دورًا مهمًا في بناء الهجمات وخلق الفرص.

وأبدى أموريم إعجابه الواضح بأداء لاعبه، مؤكدًا أنه يستحق الثقة والدور القيادي في خط الوسط والهجوم.

مستقبل الرقم 7 بين اختبارين حاسمين

ومع احتمالية إعادة هيكلة خط الوسط في الموسم المقبل، يبرز ماونت كأحد أهم الأوراق الرابحة في هجوم مانشستر يونايتد.

وسيكون أمامه اختباران حاسمان في مواجهتي وست هام وولفرهامبتون فإذا نجح في الحفاظ على مستواه الحالي، فقد يصبح أول لاعب منذ سنوات يكسر “لعنة الرقم 7” ويعيد الهيبة إلى هذا القميص التاريخي.