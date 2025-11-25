بعد هدفه الخيالي.. كم يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول لـ1000 هدف؟

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، من حاجز الـ 1000 هدف، حيث تسائل عشاق وجماهير كرة القدم عن عدد الأهداف المتبقية للدون للوصول إلى هذا الرقم التاريخي.

جاء هذا التساؤل بعدما نجح النجم البرتغالي في تسجيل هدفًا رائعًا من مقصية في شباك فريق الخليج ضمن حسابات الأسبوع التاسع من منافسات دوري روشن نسخة موسم 2025-2026.

ويعتبر هدف رونالدو هو العاشر في منافسات دوري روشن خلال هذا الموسم، حيث يأتي في الترتيب الثاني خلف مواطنه جواو فيليكس والذي يمتلك 11 هدفًا.

أهداف مباراة النصر والخليج

حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على الخليج بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي.

تقدم البرتغالي المتألق جواو فيليكس للنصر في الدقيقة 39، قبل أن يسجل ويسلي الثاني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، قلص مراد الهوساوي الفارق في الدقيقة 47، ليسجل ساديو ماني الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 77، وقبل نهاية المباراة، تعرض ديمتروس كوربيليس لاعب الخليج للطرد في الدقيقة 91.

وفي اللحظات الأخيرة، أضاف القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 96، والذي جاء من مقصية خرافية تشبه هدفه الشهير مع ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

أهداف كريستيانو رونالدو

هدف رونالدو الأخير في شباك الخليج يعد الثالث له بطريقة "ركلة خلفية مزدوجة" أو المقصية كما يطلقون عليه.

وأحرز رونالدو أشهر أهدافه في أبريل 2018 عندما تلقى كرة عرضية إبان فترة لعبه مع ريال مدريد وسددها بركلة خلفية مزدوجة داخل شباك التاريخي جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي حينها والذي اكتفى بمشاهدة كرة الأسطورة البرتغالي تعانق شباكه.

وفي نوفمبر من العام الماضي أحرز رونالدو هدفاً تاريخياً في مرمى بولندا خلال فوز منتخب بلاده 5-1 في مباراتهما بدوري الأمم الأوروبية.

ووصل رونالدو بشكل عام إلى 954 هدفًا ليصبح على بُعد 46 هدفًا من أجل الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.

وجاءت أهداف رونالدو كالتالي:

سجل مع ريال مدريد 450 هدفًا

سجل مع مانشستر يونايتد 145 هدفًا

سجل مع منتخب البرتغال 143 هدفًا

سجل مع النصر 110 أهداف

سجل مع يوفنتوس 101 هدف

سجل مع سبورتنج لشبونة 5 أهداف