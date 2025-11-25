قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

حالة الطقس
حالة الطقس
عبد العزيز جمال

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا، وهو ما يعيد الأجواء المعتدلة نهاراً والمائلة للبرودة في الصباح الباكر وفي فترات الليل المتأخرة. 

حالة الطقس غداً

وتؤكد الهيئة أن حالة الطقس غداً ستكون امتداداً للانكسار الحراري الذي بدأ يشهده الطقس منذ أيام، ليمنح البلاد طقساً مستقراً نسبياً رغم بعض الظواهر المؤثرة.

شبورة كثيفة تعيق الرؤية في الصباح الباكر

أحد أبرز ملامح حالة الطقس غداً هو ظهور الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق، خاصة على الطرق المؤدية من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وحتى وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتمتد فترة تأثير الشبورة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحاً، وهو ما يستدعي من السائقين توخي الحذر البالغ أثناء القيادة بسبب احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. 

وتعد الشبورة واحدة من الظواهر الجوية المتكررة خلال هذه الفترة من فصل الخريف، وترتبط غالباً بانخفاض درجات الحرارة ليلاً مع ارتفاع نسب الرطوبة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف على بعض المناطق

تشير الهيئة أيضاً إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى وسط سيناء. 

وقد ينتج عن هذه السحب رذاذ خفيف غير مؤثر في أغلب المناطق، لكنه يظل أحد المؤشرات البسيطة على تغيّر حالة الطقس مع دخول البلاد بشكل تدريجي في الأجواء الشتوية المقبلة.

 كما تتوقع الهيئة فرصاً لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأحيان على مناطق من حلايب وشلاتين، وهو أمر يتكرر مع تأثر جنوب شرق البلاد بالمنخفضات القادمة من البحر الأحمر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غداً

تأتي توقعات الهيئة بدرجات الحرارة العظمى والصغرى لتعكس مساراً واضحاً نحو تراجع القيم الحرارية مقارنة بالأيام الماضية، ما يؤكد أن حالة الطقس تسير فعلياً نحو برودة أكبر في ساعات الليل والصباح.

القاهرة

العظمى 25 درجة
الصغرى 16 درجة
 

الإسكندرية

العظمى 23 درجة
الصغرى 15 درجة
 

مطروح

العظمى 22 درجة
الصغرى 16 درجة
 

سوهاج

العظمى 26 درجة
الصغرى 15 درجة
 

قنا

العظمى 27 درجة
الصغرى 17 درجة
 

أسوان

العظمى 30 درجة
الصغرى 18 درجة

استمرار ملامح الطقس الخريفي

تشير توقعات خبراء الأرصاد إلى أن البلاد ما زالت تحت تأثير الأجواء الخريفية، التي تتسم بعدم الاستقرار أحياناً مع ظهور السحب المنخفضة والشبورة وتذبذب درجات الحرارة.

 ويظل أبرز ما يميز حالة الطقس في هذه الفترة هو التباين الكبير بين حرارة النهار وبرودة الليل، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة خصوصاً في الصباح الباكر والساعات المتأخرة.

توصيات هيئة الأرصاد للمواطنين

مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة الالتزام بالقيادة الهادئة على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

 كما تفضل الهيئة تجنب التواجد المباشر في الساعات الأولى من الصباح بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية لمواجهة تأثير البرودة المرتفعة والرطوبة.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة كثيفة سحب منخفضة ورذاذ خفيف درجات الحرارة المتوقعة غداً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد