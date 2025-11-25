حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا، وهو ما يعيد الأجواء المعتدلة نهاراً والمائلة للبرودة في الصباح الباكر وفي فترات الليل المتأخرة.

حالة الطقس غداً

وتؤكد الهيئة أن حالة الطقس غداً ستكون امتداداً للانكسار الحراري الذي بدأ يشهده الطقس منذ أيام، ليمنح البلاد طقساً مستقراً نسبياً رغم بعض الظواهر المؤثرة.



شبورة كثيفة تعيق الرؤية في الصباح الباكر

أحد أبرز ملامح حالة الطقس غداً هو ظهور الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق، خاصة على الطرق المؤدية من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وحتى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتمتد فترة تأثير الشبورة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحاً، وهو ما يستدعي من السائقين توخي الحذر البالغ أثناء القيادة بسبب احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتعد الشبورة واحدة من الظواهر الجوية المتكررة خلال هذه الفترة من فصل الخريف، وترتبط غالباً بانخفاض درجات الحرارة ليلاً مع ارتفاع نسب الرطوبة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف على بعض المناطق

تشير الهيئة أيضاً إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى وسط سيناء.

وقد ينتج عن هذه السحب رذاذ خفيف غير مؤثر في أغلب المناطق، لكنه يظل أحد المؤشرات البسيطة على تغيّر حالة الطقس مع دخول البلاد بشكل تدريجي في الأجواء الشتوية المقبلة.

كما تتوقع الهيئة فرصاً لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأحيان على مناطق من حلايب وشلاتين، وهو أمر يتكرر مع تأثر جنوب شرق البلاد بالمنخفضات القادمة من البحر الأحمر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غداً

تأتي توقعات الهيئة بدرجات الحرارة العظمى والصغرى لتعكس مساراً واضحاً نحو تراجع القيم الحرارية مقارنة بالأيام الماضية، ما يؤكد أن حالة الطقس تسير فعلياً نحو برودة أكبر في ساعات الليل والصباح.

القاهرة

العظمى 25 درجة

الصغرى 16 درجة



الإسكندرية

العظمى 23 درجة

الصغرى 15 درجة



مطروح

العظمى 22 درجة

الصغرى 16 درجة



سوهاج

العظمى 26 درجة

الصغرى 15 درجة



قنا

العظمى 27 درجة

الصغرى 17 درجة



أسوان

العظمى 30 درجة

الصغرى 18 درجة

استمرار ملامح الطقس الخريفي

تشير توقعات خبراء الأرصاد إلى أن البلاد ما زالت تحت تأثير الأجواء الخريفية، التي تتسم بعدم الاستقرار أحياناً مع ظهور السحب المنخفضة والشبورة وتذبذب درجات الحرارة.

ويظل أبرز ما يميز حالة الطقس في هذه الفترة هو التباين الكبير بين حرارة النهار وبرودة الليل، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة خصوصاً في الصباح الباكر والساعات المتأخرة.

توصيات هيئة الأرصاد للمواطنين

مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة الالتزام بالقيادة الهادئة على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

كما تفضل الهيئة تجنب التواجد المباشر في الساعات الأولى من الصباح بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية لمواجهة تأثير البرودة المرتفعة والرطوبة.