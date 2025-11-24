سيول تضرب 5 مناطق بجنوب البلاد .. تطورات حالة الطقس في ساعات

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي شاركتها هيئة الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

جنوب البلاد عرضة أمام السيول

مشيره إلى وجود فرص لتشكل السيول على (حلايب ـ شلاتين ـ راس بيناس ـ مرسى علم) خلال الساعات القادمة.

حذرت هيئة الأرصاد، من تشكل السيول على الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى جنوب الصعيد وخاصة إلى محافظة أسوان.

يأتي ذلك، بعدما أظهرت أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء.

فيما شهدت البلاد، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد(الأقصر - أسوان ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحياناً مع فرص تشكل السيول على (حلايب ـ شلاتين ـ راس بيناس ـ مرسى علم).

رياح قوية محملة بالرمال والبرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح القوية الناتجة عن الرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية، قد ينتج عنه إثارة بعض الرمال والأتربة، وأيضا ضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدي.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الجاري، سوف يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحًا ومائلة للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأيام القادمة، كالتالي:

السواحل الشمالية: (العظمى 23–24 والصغرى 15–16)

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (العظمى 25–26 والصغرى 15–17)

شمال الصعيد: (العظمى 27 والصغرى 13–15)

جنوب الصعيد: (العظمى 31–32 والصغرى 17–18)

حالة الطقس الأيام القادمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس الأيام القادمة، سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا ليلًا، يميل للبرودة في آخره على شمال البلاد.

ويشهد الطقس خلال الفترة القادمة، استمرار تكوّن شبورة مائية كثيفة في فترات الصباح الباكر (من 2 إلى 10 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

عن فرص الأمطار خلال الطقس الأيام القادمة، يشهد الطقس أمطار متفاوتة الشدة متوقعة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاحبها نشاط للرياح يومي الثلاثاء والسبت 29 نوفمبر على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، مع فرص لهبات قوية أحيانًا.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة تحديثات الطقس أولًا بأول.