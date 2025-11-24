قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيول تضرب 5 مناطق بجنوب البلاد .. تطورات حالة الطقس في ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي شاركتها هيئة الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

جنوب البلاد عرضة أمام السيول

مشيره إلى وجود فرص لتشكل السيول على (حلايب ـ شلاتين ـ راس بيناس ـ مرسى علم) خلال الساعات القادمة.

حذرت هيئة الأرصاد، من تشكل السيول على الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى جنوب الصعيد وخاصة  إلى محافظة أسوان.

يأتي ذلك، بعدما أظهرت أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء.

فيما شهدت البلاد، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد(الأقصر - أسوان ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحياناً مع فرص تشكل السيول على (حلايب ـ شلاتين ـ راس بيناس ـ مرسى علم).

رياح قوية محملة بالرمال والبرق 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح القوية الناتجة عن الرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية، قد ينتج عنه إثارة بعض الرمال والأتربة، وأيضا ضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدي.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الجاري، سوف يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحًا ومائلة للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأيام القادمة، كالتالي:

السواحل الشمالية: (العظمى 23–24 والصغرى 15–16)
القاهرة الكبرى والوجه البحري: (العظمى 25–26 والصغرى 15–17)
شمال الصعيد: (العظمى 27 والصغرى 13–15)
جنوب الصعيد: (العظمى 31–32 والصغرى 17–18)

حالة الطقس الأيام القادمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس الأيام القادمة، سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا ليلًا، يميل للبرودة في آخره على شمال البلاد.

ويشهد الطقس خلال الفترة القادمة، استمرار تكوّن شبورة مائية كثيفة في فترات الصباح الباكر (من 2 إلى 10 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

عن فرص الأمطار خلال الطقس الأيام القادمة، يشهد الطقس أمطار متفاوتة الشدة متوقعة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاحبها نشاط للرياح يومي الثلاثاء والسبت 29 نوفمبر على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، مع فرص لهبات قوية أحيانًا.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة تحديثات الطقس أولًا بأول.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الطقس في مصر صور الأقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

أحمد فؤاد اباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب

رئيس عربية النواب: إقبال المواطنين على الانتخابات فاق كل التوقعات

انتخابات مجلس النواب 2025

برلماني: تصويت الرئيس السيسي مع انطلاق انتخابات النواب رسالة قوية لأهمية المشاركة الفاعلة

انتخابات مجلس النواب 2025

غياب الدعاية وبطاقات انتخابية بطريقة «برايل».. 7 مشاهد في اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد