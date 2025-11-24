سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد يصاحبها فرص أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة.

سحب رعدية ممطرة تضرب السواحل ووجه بحري

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، تظهر تكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة، ويصاحبها سحب عالية غير مؤثرة على مناطق من القاهرة وشمال ووسط الصعيد وسيناء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الجاري، سوف يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحًا ومائلة للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأيام القادمة، كالتالي:

السواحل الشمالية: (العظمى 23–24 والصغرى 15–16)

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (العظمى 25–26 والصغرى 15–17)

شمال الصعيد: (العظمى 27 والصغرى 13–15)

جنوب الصعيد: (العظمى 31–32 والصغرى 17–18)

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس الأيام القادمة، سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا ليلًا، يميل للبرودة في آخره على شمال البلاد.

ويشهد الطقس خلال الفترة القادمة، استمرار تكوّن شبورة مائية كثيفة في فترات الصباح الباكر (من 2 إلى 10 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار متفاوتة الشدة ورياح

عن فرص الأمطار خلال الطقس الأيام القادمة، يشهد الطقس أمطار متفاوتة الشدة متوقعة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاحبها نشاط للرياح يومي الثلاثاء والسبت 29 نوفمبر على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، مع فرص لهبات قوية أحيانًا.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة تحديثات الطقس أولًا بأول.