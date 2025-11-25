الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .
أمطار متفاوتة الشدة وسيول
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه مازالت هناك فرص سقوط الأمطار موجودة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء قد يصاحبها تشكل السيول على بعض المناطق.
بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس صباح اليوم، شهد استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وسط أيضا تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .
هذه المحافظات عرضة للسيول
أوضحت هيئة الأرصاد، إنه مازالت فرص سقوط الأمطار موجودة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد يصاحبها تشكل السيول على بعض المناطق.
كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت اليوم الثلاثاء، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .
درجات الحرارة اليوم
عن درجات الحرارة خلال الطقس اليوم على محافظات ومدن مصر:
- المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 26 14
6 أكتوبر 26 15
بنهــــا 25 16
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 24 15
المنصورة 24 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 23 18
بورسعيد 24 19
الإسماعيلية 24 15
السويس 25 16
العريش 25 14
رفح 24 17
رأس سدر 25 16
نخل 22 15
كاترين 20 11
الطور 25 16
طابا 24 15
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 23 15
العلمين 23 16
مطروح 22 16
السلوم 21 15
سيوة 22 13
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 19
سفاجا 28 18
مرسى علم 28 19
شلاتين 27 20
حلايب 25 22
أبو رماد 27 20
رأس حدربة 24 22
الفيوم 25 15
بني سويف 25 15
المنيا 25 14
أسيوط 26 14
سوهاج 27 15
قنا 30 18
الأقصر 29 18
أسوان 31 19
الوادي الجديد 27 15
أبوسمبل 31 19.