الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

أمطار متفاوتة الشدة وسيول

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه مازالت هناك فرص سقوط الأمطار موجودة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء قد يصاحبها تشكل السيول على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس صباح اليوم، شهد استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وسط أيضا تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

هذه المحافظات عرضة للسيول

أوضحت هيئة الأرصاد، إنه مازالت فرص سقوط الأمطار موجودة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد يصاحبها تشكل السيول على بعض المناطق.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت اليوم الثلاثاء، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وأشارت الهيئة، إلى أن فرص سقوط الأمطار موجودة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء قد يصاحبها تشكل السيول على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

