الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد عاشت على مدار الأيام الماضية أجواءً أقرب للأجواء الصيفية، حيث سجلت العظمى في القاهرة على سبيل المثال ما بين 33 و34 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بمعدلات 7-8 درجات مئوية.

طبقات الجو العليا

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “بداية من اليوم تغيرت مصادر الكتل الهوائية لتجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، خاصة أن ذلك يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا غير متعمق بشكل كبير، مما ساعد على وجود سحب حجبت أشعة الشمس وأسهمت في تراجع درجات الحرارة”.



وعن مقدار الانخفاض، قالت: “اليوم شهدت درجات الحرارة تراجعات ملحوظة بمقدار 6-7 درجات مئوية، حيث سجلت العظمى في القاهرة 26 درجة مئوية وفي محافظات شمال البلاد”.



وتوقعت أن تستمر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا الفترة القادمة، قائلة: “نتوقع أجواء خريفية لا تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال فترات النهار، وأن تكون درجات الحرارة منخفضة مع احتمال ارتفاع طفيف في بعض الأيام”.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأضافت أن متوسط درجات الحرارة الأيام القادمة في القاهرة الكبرى سيكون ما بين 25 و27 درجة مئوية كحد أقصى، مشيرة إلى أن البرودة ستزداد في فترات الليل لتكون متوسط درجات الحرارة الليلية ما بين 16 و17 درجة مئوية، مع إحساس أكبر بالبرد في المدن الجديدة، حيث ستشهد انخفاضًا أكبر بين 14 و16 درجة مئوية.



وعن محافظات الشمال، قالت: "نتوقع أن تبلغ متوسطات الحرارة العظمى في محافظات الشمال ما بين 23 و24 درجة مئوية كحد أقصى، بينما درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 و17 درجة مئوية".

مناطق سانت كاترين

وذكرت أن أقل نسب لدرجات الحرارة سيتم تسجيلها في مناطق سانت كاترين، بالإضافة إلى تراجع قيم درجات الحرارة في محافظات الصعيد، لتكون الصغرى في المتوسط ما بين 12 و13 درجة مئوية.



وعن موعد حلول الشتاء قالت: "نتوقع أن تواصل درجات الحرارة تراجعها الفترة المقبلة وفي ديسمبر في أول أسبوع منه ستقل درجات الحرارة عن 25 درجة مؤية في فترات النهار".

تراجع قيم درجات الحرارة

وأكدت أن إرتداء الملابس الشتوية مرهون بتراجع قيم درجات الحرارة في فترات النهار قائلة: شان نقدر نلبس الشتوي طول اليوم.