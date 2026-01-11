الأسئلة خارج المنهج.. إعادة امتحان الرياضيات للصف الخامس الأزهرى بمطروح

في استجابة سريعة لشكاوى، أولياء أمور طلاب الصف الخامس الابتدائى بازهر مطروح من أن أسئلة الامتحان جاءت بعيدة عن المنهج الدراسي المقرر، تقرر إعادة امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الخامس الابتدائي بالأزهر غدًا الاثنين، على أن يتم وضع امتحان جديد يراعي المنهج الدراسي والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

و نبه الأزهر بمطروح على طلاب الصف الخامس باعادة امتحان الرياضيات غدا الاثنين دون نشر بيان رسمى على الصفحة الرسمية لازهر مطروح .

كانت قد سادت حالة من الاستياء والغضب بين أولياء أمور طلاب الصف الخامس الابتدائي بالأزهر، بمطروح عقب أداء امتحان مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد شكاوى واسعة من أن أسئلة الامتحان جاءت بعيدة عن المنهج الدراسي المقرر.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن أبناءهم فوجئوا بأسئلة لا تمت بصلة لما تم تدريسه طوال الفصل الدراسي، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الطلاب وأسرهم.

وأوضح أحد أولياء الأمور، انه تقدم واولياء الامور بشكوى رسمية، ان اسئلة الامتحان مأخوذة من الكتاب المدرسي.