مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس

أطلق مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، تصريحًا طريفًا عقب تأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت تصريحات مصطفى محمد ، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول سبب ظهوره هو وزميله إمام عاشور بأغطية على الرأس أثناء مغادرتهما أرض الملعب عقب نهاية المباراة، حيث علق مازحًا: نحن لسنا لا كاسا دي بابيل، وسنأخذ كأس إفريقيا إن شاء الله، في إشارة ساخرة لفتت انتباه الحاضرين وأضفت أجواءً من المرح بعد المواجهة الصعبة.

مسلسل لا كاسا دي بابيل

ويُعد مسلسل لا كاسا دي بابيل واحدًا من أشهر الأعمال الدرامية الإسبانية، ويتناول قصة عصابة محترفة تنفذ عمليات سطو جريئة تحت قيادة شخصية غامضة تُعرف باسم البروفيسور، وتعتمد على التخطيط الدقيق والسيطرة المحكمة على مجريات الأحداث، وهو ما جعل تشبيه مصطفى محمد محل تفاعل واسع بين الجماهير.

الثقة والروح الإيجابية

ويأتي هذا التصريح، في ظل حالة من الثقة والروح الإيجابية التي تسود معسكر منتخب مصر بعد العبور إلى نصف النهائي، خاصة عقب الأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون أمام منتخب كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب طنجة الكبير، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا بين المنتخبين.

وفي المباراة الأخرى بنفس الدور، يواجه منتخب نيجيريا نظيره المغربي، مستضيف البطولة، في لقاء قوي يُنتظر أن يشهد صراعًا كبيرًا على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.