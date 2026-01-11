قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
زد يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس

مصطفى محمد
مصطفى محمد
إسلام مقلد

أطلق مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، تصريحًا طريفًا عقب تأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت تصريحات مصطفى محمد ، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول سبب ظهوره هو وزميله إمام عاشور بأغطية على الرأس أثناء مغادرتهما أرض الملعب عقب نهاية المباراة، حيث علق مازحًا: نحن لسنا لا كاسا دي بابيل، وسنأخذ كأس إفريقيا إن شاء الله، في إشارة ساخرة لفتت انتباه الحاضرين وأضفت أجواءً من المرح بعد المواجهة الصعبة.

مسلسل لا كاسا دي بابيل 

ويُعد مسلسل لا كاسا دي بابيل واحدًا من أشهر الأعمال الدرامية الإسبانية، ويتناول قصة عصابة محترفة تنفذ عمليات سطو جريئة تحت قيادة شخصية غامضة تُعرف باسم البروفيسور، وتعتمد على التخطيط الدقيق والسيطرة المحكمة على مجريات الأحداث، وهو ما جعل تشبيه مصطفى محمد محل تفاعل واسع بين الجماهير.

الثقة والروح الإيجابية

ويأتي هذا التصريح، في ظل حالة من الثقة والروح الإيجابية التي تسود معسكر منتخب مصر بعد العبور إلى نصف النهائي، خاصة عقب الأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون أمام منتخب كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب طنجة الكبير، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا بين المنتخبين.

وفي المباراة الأخرى بنفس الدور، يواجه منتخب نيجيريا نظيره المغربي، مستضيف البطولة، في لقاء قوي يُنتظر أن يشهد صراعًا كبيرًا على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

مصطفى محمد منتخب مصر نانت الفرنسي بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية منتخب كوت ديفوار مسلسل لا كاسا دي بابيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة

مسئولو الإسكان خلال الجولة

مسئولو "الإسكان" يتفقدون عددا من المشروعات بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-1-2026

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد