وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 65 كجم مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيش بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر حملة تفتيش مكبرة على أماكن بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها بالهايبرات والمطاعم بمدينة الغردقة وضواحيها، أسفرت عن ضبط 65 كجم من المصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار توجيهات الدولة بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بتكليف من الدكتورة رشا صلاح أحمد مدير عام الطب البيطري، وبرئاسة الدكتورة رشا ربيع رئيس قسم التفتيش على اللحوم، وبمشاركة الدكتورة نهى محمد طبيب التفتيش بالمديرية، وبالاشتراك مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال المرور والتفتيش عن ضبط 65 كجم من المصنعات الغذائية، تبين أن بعضها به فساد ظاهري، والبعض الآخر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت الجهات المرافقة بتسلم المحاضر تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار أعمال اللجان الرقابية بشكل يومي على مستوى المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة تداول السلع الغذائية.

