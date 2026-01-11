بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن معارض أهلًا رمضان 2026 وأسعار السلع، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، للإعداد المبكر لإقامة معارض وشوادر "أهلًا رمضان 2026" بمختلف أحياء ومناطق المحافظة، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2026

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاون مع غرفة القاهرة، زيادة عدد نقاط البيع والمعارض لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية داخل المحافظة، وتشمل المعارض مناطق حيوية ومناطق سكنية متعددة لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع بأسعار مخفضة، كما يتم تنفيذ مبادرات مثل "سوق اليوم الواحد" لضمان توزيع عادل للمنتجات.

وأكد عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن الاستعدادات تشمل اللمسات النهائية لافتتاح المعارض قبل شهر رمضان، مع التركيز على مكافحة الاحتكار وزيادة المعروض في الأسواق لضبط الأسعار.

أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان 2026

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن تكلفة شنطة رمضان هذا العام تتراوح بين 120 و150 جنيهًا تقريبًا، مع احتمالية زيادة أو انخفاض بسيط حسب السوق، وتتضمن الشنطة سلعًا أساسية تلبي احتياجات الأسرة، وهي كالتالي:

ـ كيس سكر: 28 ـ 35 جنيهًا

ـ كيس أرز: 22 ـ 30 جنيهًا

ـ زجاجة زيت 700 مل: 45 ـ 50 جنيهًا

ـ كيس مكرونة 400 جرام: 10 ـ 15 جنيهًا

ـ برطمان صلصة: 15 ـ 20 جنيهًا

أسعار ياميش رمضان 2026

وعن أسعار ياميش رمضان 2026، أشار المنوفي إلى أن هذه الأسعار تمثل متوسطات تقريبية، وقد تختلف حسب بلد المنشأ وجودة التصنيع، داعيًا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار البدائل المناسبة لميزانيتهم.

ـ كاجو ربع كيلو: 160 ـ 170 جنيهًا

ـ بندق قلب ربع كيلو: 235 ـ 245 جنيهًا

ـ لوز قلب ربع كيلو: 135 ـ 140 جنيهًا

ـ ميكس محمص ربع كيلو: 190 جنيهًا

ـ فسدق محمص ربع كيلو: 195 جنيهًا

ـ عين جمل قلب ربع كيلو: 155 جنيهًا

ـ بندق: 380 جنيهًا للكيلو

ـ لوز: 280 جنيهًا للكيلو

ـ عين الجمل: 280 جنيهًا للكيلو

معارض أهلًا رمضان 2026

أوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المعارض ستضم منتجات 22 شركة غذائية واستهلاكية تابعة للشركة، لضمان تنوع السلع وتوفيرها بكميات كبيرة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

كما تم التأكيد على الرقابة الصارمة على جودة المنتجات من خلال شركات مثل قها، النيل للمجمعات الاستهلاكية، المصرية والعامة لتجارة الجملة، وشركة الصناعات التكاملية، لضمان مطابقة السلع للمواصفات والمعايير الصحية والغذائية، مع إجراء سحب عينات دورية من الأسواق لتحليلها.

وتتزامن المعارض مع حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضمان التزام الأسعار وجودة المنتجات، ضمن خطة الوزارة لحماية المستهلك وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.