تايلاند وكمبوديا يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025
أيتن عامر ترد على منتقدي تعدد الزوجات : حق شرعي للرجل
ما هو دعاء اليوم السابع من رجب؟.. 6 كلمات تجبرك جبرا يتعجب له الخلق
النوم والمكيف والعادي.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 27-12-2025
مواعيد مباريات اليوم السبت 27-12-2025 والقنوات الناقلة
كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز
إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار شمال غرب العاصمة الأمريكية
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة
حزن وحسرة.. لحظة خروج مدرب جنوب إفريقيا من الاستاد بعد الهزيمة من مصر|فيديو
قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
توك شو

شعبة الأدوات المكتبية: فوانيس رمضان يتم صناعتها محليًا بنسبة 100%

منار عبد العظيم

أكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن جميع فوانيس رمضان يتم صناعتها محليًا بنسبة 100%، موضحًا أن الإنتاج المحلي يصل إلى حوالي 5 ملايين فانوس بقيمة إجمالية تقارب 800 مليون جنيه

وأضاف أن ما يتم استيراده هو ألعاب رمضان فقط، بينما جميع الفوانيس والأدوات الزينة الأخرى تُنتج داخل مصر.

أسعار زينة رمضان والكريسماس مستقرة

أوضح صفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار زينة رمضان ورأس السنة وألعاب الكريسماس هذا العام مستقرة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استقرار سعر الدولار

وأضاف أن الأسعار هذا العام قريبة من أسعار العام الماضي، ما يسهل على المواطنين شراء الزينة دون أعباء إضافية.

سعر شجرة الكريسماس وأماكن البيع

وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر شجرة الكريسماس يصل إلى 140 جنيهًا جملة، مع اختلاف أسعار البيع بين المحلات حسب المناطق. فعلى سبيل المثال، قد يختلف السعر بين مناطق مثل التجمع وشبرا

وأكد أن هذا الاستقرار في الأسعار يمثل مفاجأة إيجابية للمواطنين مع اقتراب موسم الاحتفالات.

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

محمد خميس

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

صلاح

أول رد فعل من ليفربول بعد قيادة صلاح منتخب مصر إلى ثمن نهائي الكان

محمد الشناوي

محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي

طقس

آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

الهلال الاحمر

بمشاركة 60 ألف متسابق.. فرق طوارئ الهلال الأحمر تنتشر للتأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

جانب من الفاعليات

قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة تحتضن فعاليات شهر التطوع للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

نقابة الصحفيين

التنمية المحلية تعتذر لـ هبة صبيح.. والحريات تطالب محافظة بورسعيد بمحاسبة المتجاوزين

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

