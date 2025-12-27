شعبة الأدوات المكتبية: فوانيس رمضان يتم صناعتها محليًا بنسبة 100%

أكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن جميع فوانيس رمضان يتم صناعتها محليًا بنسبة 100%، موضحًا أن الإنتاج المحلي يصل إلى حوالي 5 ملايين فانوس بقيمة إجمالية تقارب 800 مليون جنيه.

وأضاف أن ما يتم استيراده هو ألعاب رمضان فقط، بينما جميع الفوانيس والأدوات الزينة الأخرى تُنتج داخل مصر.

أسعار زينة رمضان والكريسماس مستقرة

أوضح صفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار زينة رمضان ورأس السنة وألعاب الكريسماس هذا العام مستقرة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استقرار سعر الدولار.

وأضاف أن الأسعار هذا العام قريبة من أسعار العام الماضي، ما يسهل على المواطنين شراء الزينة دون أعباء إضافية.

سعر شجرة الكريسماس وأماكن البيع

وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر شجرة الكريسماس يصل إلى 140 جنيهًا جملة، مع اختلاف أسعار البيع بين المحلات حسب المناطق. فعلى سبيل المثال، قد يختلف السعر بين مناطق مثل التجمع وشبرا.

وأكد أن هذا الاستقرار في الأسعار يمثل مفاجأة إيجابية للمواطنين مع اقتراب موسم الاحتفالات.