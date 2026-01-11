قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
تبدأ من 60 جنيها.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في الأسواق وأحدث الأشكال

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان
خالد يوسف

أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان، وترتفع مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار فوانيس رمضان 2026، فيختلف السعر حسب حجم الفانوس وشكله ونوعية الخامات المستخدمة في تصنيعه، سواء كانت من النحاس أو الصاج أو خامات معدنية أخرى، إضافة إلى الإكسسوارات والزخارف المضافة إليه.

أسعار فوانيس رمضان 2026

يعد فانوس رمضان من أبرز الطقوس الخاصة بهذا الشهر الكريم، الذي ينفرد بمظاهر احتفالية خاصة تختلف من بلد إلى آخر، حيث اعتاد المصريون على إنارة شوارعهم بالفوانيس، بمختلف الألوان والأحجام، وعلى مدار أعوام وقرون مضت.

ـ تراوحت أسعار الفوانيس المعدنية من 60 جنيهًا وتصل إلى 650 جنيهًا، حسب حجم الفانوس وشكله ونوعية الخامات المستخدمة.

ـ تبدأ أسعار الفوانيس الزجاج المحاطة بالمعدن من 250 جنيهًا.

ـ تبدأ أسعار فوانيس الأطفال البلاستيك بأشكال شخصيات مثل بوجي وطمطم وغيرها، وتكون مزودة بإضاءة وأغاني رمضانية، من 150 جنيهًا.

ـ أما بالنسبة لـ فانوس الأطفال البلاستيك بألوان متعددة بسعر 100 جنيه

ـ تبدأ أسعار فوانيس أطفال خشبية مزودة بأغنية رمضان، من 60 جنيهًا.

ـ بلغت بلورة بكار المضيئة والمزودة بأغنية رمضان، بسعر 250 جنيهًا.

ـ تبدأ أسعار فوانيس الخيامية القماش 2026 من 15 جنيهًا للفانوس الصغير المصنوع من قماش الخيامية.

ـ يبدأ سعر الفانوس الصغير من البلاستيك بسعر 10 جنيهات.

بداية معرفة فانوس رمضان وتاريخ ظهوره

مع ارتباط شهر الصوم في مختلف الدول العربية بالزينة الرمضانية التي تملأ الشوارع والفوانيس التي تزين المباني والبيوت، والتي ارتبطت بشكل خاص بالمصريين، ولكن يعتبر المصريون هم أول من استخدموا الفانوس في العصر الفاطمي.

بدأت القصة بخروج المصريون لاستقبال الخليفة الفاطمي وهم يحملون معهم المشاعل والشموع والقوانين لاستقبال الخليفة بدخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة عام 358هـ، وخرج المصريين في موكب كبير ضم الرجال والنساء والأطفال للترحيب بالمعز الذي وصل ليلاً، لإضاءة الطريق إليه، واستمرت إضاءة الشوارع بالفوانيس حتى نهاية شهر رمضان، حتى أصبحت عادة مصرية ترتبط بشهر رمضان، وأحد التقاليد الخاصة بشهر رمضان، ثم انتشرت في العالم العربي.

الخيامية.. تاريخ عريق وحرفة متوارثة

تُعد منطقة الخيامية من أقدم المناطق التراثية في القاهرة، ويعود تاريخها إلى العصر الفاطمي، حيث اشتهرت بصناعة الأقمشة المزخرفة يدويا، والتي كانت تُستخدم قديمًا في صناعة الخيام وكسوة السلاطين والاحتفالات الكبرى. 

ومع مرور الزمن، تحولت الخيامية إلى مركز رئيسي لبيع الزينة الرمضانية والفوانيس، مع الحفاظ على الطابع التراثي الأصيل الذي يميز منتجاتها.

بداية من 60 جنيها أسعار فوانيس رمضان 2026 شهر رمضان فوانيس رمضان منطقة الخيامية

