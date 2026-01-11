تبدأ من 60 جنيها.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في الأسواق وأحدث الأشكال

أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان، وترتفع مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار فوانيس رمضان 2026، فيختلف السعر حسب حجم الفانوس وشكله ونوعية الخامات المستخدمة في تصنيعه، سواء كانت من النحاس أو الصاج أو خامات معدنية أخرى، إضافة إلى الإكسسوارات والزخارف المضافة إليه.

أسعار فوانيس رمضان 2026

يعد فانوس رمضان من أبرز الطقوس الخاصة بهذا الشهر الكريم، الذي ينفرد بمظاهر احتفالية خاصة تختلف من بلد إلى آخر، حيث اعتاد المصريون على إنارة شوارعهم بالفوانيس، بمختلف الألوان والأحجام، وعلى مدار أعوام وقرون مضت.

ـ تراوحت أسعار الفوانيس المعدنية من 60 جنيهًا وتصل إلى 650 جنيهًا، حسب حجم الفانوس وشكله ونوعية الخامات المستخدمة.

ـ تبدأ أسعار الفوانيس الزجاج المحاطة بالمعدن من 250 جنيهًا.

ـ تبدأ أسعار فوانيس الأطفال البلاستيك بأشكال شخصيات مثل بوجي وطمطم وغيرها، وتكون مزودة بإضاءة وأغاني رمضانية، من 150 جنيهًا.

ـ أما بالنسبة لـ فانوس الأطفال البلاستيك بألوان متعددة بسعر 100 جنيه

ـ تبدأ أسعار فوانيس أطفال خشبية مزودة بأغنية رمضان، من 60 جنيهًا.

ـ بلغت بلورة بكار المضيئة والمزودة بأغنية رمضان، بسعر 250 جنيهًا.

ـ تبدأ أسعار فوانيس الخيامية القماش 2026 من 15 جنيهًا للفانوس الصغير المصنوع من قماش الخيامية.

ـ يبدأ سعر الفانوس الصغير من البلاستيك بسعر 10 جنيهات.

بداية معرفة فانوس رمضان وتاريخ ظهوره

مع ارتباط شهر الصوم في مختلف الدول العربية بالزينة الرمضانية التي تملأ الشوارع والفوانيس التي تزين المباني والبيوت، والتي ارتبطت بشكل خاص بالمصريين، ولكن يعتبر المصريون هم أول من استخدموا الفانوس في العصر الفاطمي.

بدأت القصة بخروج المصريون لاستقبال الخليفة الفاطمي وهم يحملون معهم المشاعل والشموع والقوانين لاستقبال الخليفة بدخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة عام 358هـ، وخرج المصريين في موكب كبير ضم الرجال والنساء والأطفال للترحيب بالمعز الذي وصل ليلاً، لإضاءة الطريق إليه، واستمرت إضاءة الشوارع بالفوانيس حتى نهاية شهر رمضان، حتى أصبحت عادة مصرية ترتبط بشهر رمضان، وأحد التقاليد الخاصة بشهر رمضان، ثم انتشرت في العالم العربي.

الخيامية.. تاريخ عريق وحرفة متوارثة

تُعد منطقة الخيامية من أقدم المناطق التراثية في القاهرة، ويعود تاريخها إلى العصر الفاطمي، حيث اشتهرت بصناعة الأقمشة المزخرفة يدويا، والتي كانت تُستخدم قديمًا في صناعة الخيام وكسوة السلاطين والاحتفالات الكبرى.

ومع مرور الزمن، تحولت الخيامية إلى مركز رئيسي لبيع الزينة الرمضانية والفوانيس، مع الحفاظ على الطابع التراثي الأصيل الذي يميز منتجاتها.