قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة للحصول على وحدة بديلة.. مد التقديمات 3 أشهر بقانون الإيجار القديم
مع اقتراب شعبان العد التنازلي بدأ.. موعد شهر رمضان 1447هـ وكم تبقى على حلوله؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ 111 تدخل قطاع غزة
على عمق 10 كيلومترات .. زلزال يضرب الفلبين بقوة 6.7 ريختر
بعد فرار الزبيدي وقرار بعزله رسميًا.. المجلس القيادي الرئاسي اليمني يعقد اجتماعاً طارئاً
طقس الأربعاء.. شديد البرودة ليلاً وصقيع على المزروعات بهذه المناطق
قافلة جديدة من مساعدات زاد العزة تنطلق من مصر إلى غزة
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مع اقتراب شعبان العد التنازلي بدأ.. موعد شهر رمضان 1447هـ وكم تبقى على حلوله؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب نهاية شهر رجب، يترقب المسلمون في مصر والعالم العربي موعد ميلاد هلال شهر شعبان، أحد الأشهر ذات المكانة الخاصة في التقويم الهجري، لما يحمله من دلالات روحية كونه يسبق شهر رمضان المبارك. وقد كشفت الحسابات الفلكية تفاصيل دقيقة حول موعد ميلاد الهلال وإمكانية رؤيته، في إطار المتابعة السنوية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين والمؤسسات الدينية.

لحظة الاقتران وبداية ميلاد الهلال
بحسب الحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد الموافق 29 من شهر رجب 1447هـ، والذي يوافق 18 يناير 2026م، وهو يوم الرؤية الشرعية.
إلا أن هذه اللحظة الفلكية تأتي بعد غروب الشمس، ما يعني أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية، الأمر الذي يحول دون إمكانية رؤيته في ذلك اليوم.

غياب الهلال عن سماء مصر والعالم الإسلامي
تشير البيانات إلى أن القمر في طور الهلال القديم يغرب قبل غروب شمس يوم الأحد في مختلف المناطق. ففي مكة المكرمة يغرب القمر قبل الشمس بنحو 19 دقيقة، بينما يغرب في القاهرة قبلها بـ23 دقيقة.
وفي باقي محافظات الجمهورية، تتراوح مدة غروب القمر قبل الشمس ما بين 19 و24 دقيقة، في حين تختلف المدة في العواصم والمدن العربية والإسلامية لتتراوح بين 8 و31 دقيقة، وهو ما يؤكد استحالة رؤية الهلال فلكيًا في هذا اليوم.

الاثنين متممًا لرجب والثلاثاء بداية شعبان
وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، يكون يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026م، لتبدأ بذلك صفحة جديدة من العام الهجري يتهيأ فيها المسلمون روحانيًا لاستقبال شهر الصيام.

التقويم الهجري.. رحلة زمنية مع القمر
يعتمد التقويم الهجري، المعروف أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، على دورة القمر حول الأرض لتحديد بدايات الأشهر. ويتكون العام الهجري من 12 شهرًا تبدأ بالمحرّم وتنتهي بذي الحجة، مرورًا بشعبان ورمضان اللذين يحظيان بمكانة خاصة في الوجدان الإسلامي.
وقد أُقر هذا التقويم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حيث اتخذ من هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة عام 622م مرجعًا لأول سنة هجرية، ومن هنا جاءت تسميته.

ومع إعلان الحسابات الفلكية موعد غرة شهر شعبان، تتجدد حالة الترقب والاهتمام بين المواطنين، في انتظار ما ستعلنه الجهات الشرعية المختصة بعد استطلاع الهلال. وبين العلم والفلك من جهة، والرؤية الشرعية من جهة أخرى، يظل التقويم الهجري شاهدًا حيًا على ارتباط الزمن بالسماء، وعلى تقاليد دينية توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل.

الهلال القاهرة رجب مصر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

ترشيحاتنا

الري

متحدث «الري»: نبدأ حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل

محمود فوزي

المستشار محمود فوزي يكشف سبب تمسك الحكومة بزيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه

الفنان رامي وحيد

الفيلم أسطورة سينمائية .. رامي وحيد يرد على تصريحات مؤلف حلم العمر

بالصور

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد