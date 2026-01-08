قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وتفاصيل عدد ساعات الصيام
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وتفاصيل عدد ساعات الصيام
عبد الفتاح تركي

موعد بداية شهر رمضان 2026 .. يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك لما يحمله من نفحات إيمانية وأجواء روحانية خاصة تميزه عن سائر شهور العام، إذ يُعد شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم، وقد ورد ذكر فضله في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

ومع اقتراب العام الميلادي 2026، يزداد البحث عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عن موعد شهر رمضان 2026 فلكيا، وعدد ساعات الصيام، وموعد استطلاع الهلال، في ظل رغبة الملايين في الاستعداد المبكر لهذا الشهر الفضيل.

واقرأ أيضًا:

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري الجديد 1447 هجريا عن موعد بداية شهر رمضان 2026، حيث أوضحت التقديرات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا، الموافق لعام 2026 ميلاديًا، سيكون فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وأشارت الحسابات إلى أن شهر شعبان لعام 1447 هجريا سينتهي فلكيا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ليكون الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان وبداية الصيام وفقا للتقديرات الفلكية المعتمدة.

موعد استطلاع هلال رمضان 2026

بحسب القواعد الشرعية المتبعة، من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان 2026 في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب شمس ذلك اليوم، لتحديد بداية الشهر المبارك بشكل رسمي، سواء باستكمال عدة شعبان 29 أو 30 يوما وفقا لما ستعلنه دار الإفتاء.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية تتراوح مدة بقائه بين 34 و37 دقيقة.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح بقاء الهلال الجديد في السماء بين 20 و44 دقيقة، باستثناء جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، وبناء على هذه المعطيات تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

يتزامن حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026 مع فصل الشتاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على عدد ساعات الصيام، حيث تكون أقصر مقارنة بفترات الصيام خلال فصل الصيف.

ومن المتوقع، وفقا للتقديرات الفلكية، أن تتراوح عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية ما بين 12 و13 ساعة يوميا، مع اختلاف طفيف من دولة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي.

وتشير التوقعات إلى أن ساعات الصيام في بداية الشهر ستكون أقصر نسبيا، ثم تزداد تدريجيا مع تقدم أيام الشهر المبارك واقتراب نهايته، وهو ما يمنح الصائمين قدرا أكبر من التيسير مقارنة بالسنوات التي جاء فيها رمضان خلال أشهر الصيف.

مشروبات على مرضى الضغط تجنبها خلال شهر رمضان

الأجواء الروحانية والاستعداد لشهر رمضان

يمثل شهر رمضان فرصة سنوية لتجديد الإيمان وتعزيز الروابط الاجتماعية، حيث يحرص المسلمون على الإكثار من العبادات والطاعات، من صيام وقيام وذكر وقراءة القرآن الكريم، إلى جانب التراحم والتكافل الاجتماعي.

ومع الإعلان الفلكي عن موعد شهر رمضان 2026، يبدأ كثيرون في الاستعداد المبكر سواء على المستوى الروحي أو التنظيمي، من خلال ترتيب مواعيد العمل، ووضع خطط العبادة، والاستعداد للأجواء الرمضانية التي تجمع العائلة على مائدة الإفطار والسحور.

أدعية استقبال شهر رمضان

يستقبل المسلمون شهر رمضان بالدعاء، سائلين الله بلوغه وهم في أحسن حال، ومن أشهر الأدعية المتداولة اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا.

كما يردد الكثيرون أدعية متنوعة طلبا للرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلين الله القبول والتوفيق خلال أيام الشهر الفضيل، لما يحمله من فضل عظيم وأجر مضاعف.

موعد شهر رمضان موعد شهر رمضان 2026 رمضان 2026 فلكيا بداية شهر رمضان 2026 موعد استطلاع هلال رمضان 2026 عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 غرة رمضان 1447 هجريا تاريخ رمضان 2026 في مصر كم عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

فيروز وابنها الأصغر

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

جمال شعبان يعلق على مرض لقاء سويدان

دجاج بالرمان

طريقة عمل الدجاج بالزعتر والرمان

زيادة الوزن

دراسة: زيادة الوزن قد تعود بوتيرة أسرع بعد التوقف عن تناول أدوية الرجيم

بالصور

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد