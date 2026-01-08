فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

موعد بداية شهر رمضان 2026 .. يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك لما يحمله من نفحات إيمانية وأجواء روحانية خاصة تميزه عن سائر شهور العام، إذ يُعد شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم، وقد ورد ذكر فضله في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

ومع اقتراب العام الميلادي 2026، يزداد البحث عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عن موعد شهر رمضان 2026 فلكيا، وعدد ساعات الصيام، وموعد استطلاع الهلال، في ظل رغبة الملايين في الاستعداد المبكر لهذا الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري الجديد 1447 هجريا عن موعد بداية شهر رمضان 2026، حيث أوضحت التقديرات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا، الموافق لعام 2026 ميلاديًا، سيكون فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وأشارت الحسابات إلى أن شهر شعبان لعام 1447 هجريا سينتهي فلكيا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ليكون الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان وبداية الصيام وفقا للتقديرات الفلكية المعتمدة.

موعد استطلاع هلال رمضان 2026

بحسب القواعد الشرعية المتبعة، من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان 2026 في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب شمس ذلك اليوم، لتحديد بداية الشهر المبارك بشكل رسمي، سواء باستكمال عدة شعبان 29 أو 30 يوما وفقا لما ستعلنه دار الإفتاء.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية تتراوح مدة بقائه بين 34 و37 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح بقاء الهلال الجديد في السماء بين 20 و44 دقيقة، باستثناء جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، وبناء على هذه المعطيات تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

يتزامن حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026 مع فصل الشتاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على عدد ساعات الصيام، حيث تكون أقصر مقارنة بفترات الصيام خلال فصل الصيف.

ومن المتوقع، وفقا للتقديرات الفلكية، أن تتراوح عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية ما بين 12 و13 ساعة يوميا، مع اختلاف طفيف من دولة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي.

وتشير التوقعات إلى أن ساعات الصيام في بداية الشهر ستكون أقصر نسبيا، ثم تزداد تدريجيا مع تقدم أيام الشهر المبارك واقتراب نهايته، وهو ما يمنح الصائمين قدرا أكبر من التيسير مقارنة بالسنوات التي جاء فيها رمضان خلال أشهر الصيف.

الأجواء الروحانية والاستعداد لشهر رمضان

يمثل شهر رمضان فرصة سنوية لتجديد الإيمان وتعزيز الروابط الاجتماعية، حيث يحرص المسلمون على الإكثار من العبادات والطاعات، من صيام وقيام وذكر وقراءة القرآن الكريم، إلى جانب التراحم والتكافل الاجتماعي.

ومع الإعلان الفلكي عن موعد شهر رمضان 2026، يبدأ كثيرون في الاستعداد المبكر سواء على المستوى الروحي أو التنظيمي، من خلال ترتيب مواعيد العمل، ووضع خطط العبادة، والاستعداد للأجواء الرمضانية التي تجمع العائلة على مائدة الإفطار والسحور.

أدعية استقبال شهر رمضان

يستقبل المسلمون شهر رمضان بالدعاء، سائلين الله بلوغه وهم في أحسن حال، ومن أشهر الأدعية المتداولة اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا.

كما يردد الكثيرون أدعية متنوعة طلبا للرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلين الله القبول والتوفيق خلال أيام الشهر الفضيل، لما يحمله من فضل عظيم وأجر مضاعف.