قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟
حقق أمنيتها.. محافظ الغربية يستجيب لشكوى «مُسنّة» ويوفّر لها كرسيًا متحركًا ومساعدات إنسانية|صور
طريق استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح أركان المناجاة الخمسة
وفد من حكومة الدبيبة يتوجّه إلى أنقرة لمتابعة تطورات حادثة تحطم طائرة «الحداد»
ليبيا .. صلاح النمروش بديلاً للفريق محمد الحداد بعد مصرعه في تركيا
الديدان الشعرية.. لماذا يجب وضع الرنجة في الفريزر قبل تناولها؟ | نصائح مهمة
عمرها 38 عامًا.. ماذا تعرف عن الطائرة المُحطمة برئيس أركان حكومة الدبيبة فوق أنقرة؟
انفجـ.ـار في دار رعاية مُسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتــ.ـل شخصين | شاهد
ترويج الشائعات والاتهامات.. خبير استراتيجي: مصر تتعرض لحملات تشويه من جهات معادية أبرزها الإخوان
كيف صنع حسن شحاتة جيلاً لا يُقهر في أمم أفريقيا؟.. نجم بتروجت يكشف كواليس 2008 |فيديو
عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد
رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كل عام وأنتم بخير .. الفلك يُحدّد موعد شعبان 1447هـ ويكشف ملامح بداية شهر رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب نهاية شهر رجب، تتجه أنظار المسلمين إلى السماء ترقبًا لموعد ميلاد هلال شهر شعبان، في مشهد يتكرّر كل عام، حيث تمتزج الحسابات الفلكية بالرؤية الشرعية، وتتصدّر بيانات المعاهد الفلكية المشهد لتوضيح الصورة بشكل علمي دقيق، يحدد بدايات الشهور القمرية ويزيل اللبس حول مواعيدها.

لحظة الاقتران وبداية الحسابات الفلكية
تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر شعبان 1447هـ يولد مباشرة عقب حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد الموافق 29 من شهر رجب 1447هـ، الذي يوافق 18 يناير 2026م، وهو يوم الرؤية الشرعية للهلال.

لماذا لا يُرى الهلال يوم الرؤية؟
رغم حدوث الاقتران في هذا اليوم، إلا أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس الأحد، ما يجعل رؤيته مستحيلة فلكيًا في ذلك التوقيت، حيث يظل القمر في مرحلة الهلال القديم، ويغيب قبل غروب الشمس في مختلف المناطق.

مواعيد غروب القمر في الدول العربية
وبحسب البيانات الفلكية، يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، بينما تتراوح مدة غروبه قبل الشمس في محافظات جمهورية مصر العربية ما بين 19 و24 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتفاوت هذه المدد بين 8 و31 دقيقة، وهو ما يؤكد استحالة رؤية الهلال مساء يوم الرؤية.

موعد نهاية رجب وبداية شعبان
وبناءً على ما سبق، يكون يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026م.

الأشهر الهجرية وأساس التقويم القمري
يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، وهي المدة التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض. وتضم السنة الهجرية 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

جذور التقويم الهجري
يُعد التقويم الهجري، المعروف أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، أحد أقدم أنظمة التأريخ المستخدمة حتى اليوم، وتتخذه بعض الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، تقويمًا رسميًا للدولة. وقد أرسى قواعده الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متخذًا من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول، الموافق 24 سبتمبر عام 622م، بداية لأول سنة هجرية.


وتظل الحسابات الفلكية أداة علمية دقيقة لتحديد بدايات الشهور القمرية، مكملة للرؤية الشرعية التي تحظى بمكانتها الدينية، ليبقى التقويم الهجري شاهدًا حيًا على ارتباط الإنسان بالسماء، وتنظيمه لحياته وعباداته وفق حركة القمر عبر الزمن.

الهلال شعبان رجب المعاهد الفلكية القمر القاهرة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

فرقة إسماعيل الليثي

وفاة أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالته بالمستشفى

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

ترشيحاتنا

جهود جامعية

مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان يبحث انتظام الامتحانات.. ويؤكد الجاهزية الكاملة لـ18كلية ومعهدين

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 24-12-2025

صورة موضوعية

رئيس مدينة الغردقة يلتقي أهالي «زرزارة» ويطمئنهم ببدء تسكينهم في «الروضة»

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد