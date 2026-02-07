قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل رمضان بـ أيام.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت7-2-2026 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | حالة الطقس اليوم السبت.. عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي.. كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تعادي المرأة
أجراس المدارس تدق من جديد في 12 محافظة لبدء الترم الثاني
تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا
نتنياهو ينضم لـ مجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر من عصر الملك تحتمس الثالث
فضل صلاة الضحى للزواج في آخر شعبان.. 4 أدعية تجمعك بمن تحب
ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط
أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات سيدان في مصر.. مزايا هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت7-2-2026 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تتواصل فعاليات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7-2-2026 بمواجهات قوية تجمع أبرز الأندية الأفريقية على ملاعبها في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات. 

باور ديناموز X نهضة بركان – الساعة 3:00 مساءً

يفتتح نادي باور ديناموز الكونغولي مبارياته اليوم ضد نهضة بركان المغربي في مباراة صعبة للفريقين. يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل. المباراة تقام على ملعب باور ديناموز، ومن المتوقع أن تشهد مواجهة قوية بين هجوم الفريق المغربي وتنظيم الدفاع الكونغولي.

بيترو أتلتيكو X سيمبا – الساعة 6:00 مساءً

في العاصمة الأنغولية، يلتقي بيترو أتلتيكو مع سيمبا التنزاني. المباراة مهمة للطرفين في صراع النقاط بالمجموعة، خاصة أن التعادل لن يخدم طموحات أي منهما. سيمبا يسعى لتعويض تعادله الأخير في الجولة السابقة، بينما بيترو أتلتيكو يريد استغلال الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.
 

الجيش الملكي X يانج أفريكانز – الساعة 9:00 مساءً

يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في مباراة حاسمة على ملعب الجيش الملكي. المباراة ستكون مفتوحة، حيث يسعى الفريقان لضمان صدارة المجموعة أو على الأقل تعزيز موقعهما في المنافسة على التأهل. الدفاعات ستكون مفتاح المباراة، بينما يعتمد يانج أفريكانز على الهجمات المرتدة السريعة.

شبيبة القبائل X الأهلي – الساعة 9:00 مساءً

ويختتم اليوم بلقاء ناري بين شبيبة القبائل الجزائري والأهلي المصري. المباراة تقام على ملعب شبيبة القبائل، ويأمل الأهلي في حسم الثلاث نقاط لتعزيز فرصه في التأهل لدور الـ16. بينما يسعى شبيبة القبائل لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق المصري.

تعد هذه المباريات من أبرز لقاءات دوري أبطال إفريقيا اليوم، حيث تتنافس الفرق على نقاط حاسمة في صراع التأهل للدور التالي. المشجعون على موعد مع مواجهات مثيرة ومليئة بالإثارة والندية

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال إفريقيا، و يمكن مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 على قناة beIN Sport 2 .أسندت شبكة beIN Sport، إلى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق على مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.


 

الأهلي أخبار الرياضة دورى أبطال افريقيا شبيبة القبائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

جانب من الحادث

الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

ترشيحاتنا

اللقاء

زراعة الإسماعيلية تنفذ مدرسة حقلية لمحصول القمح بقرية جلبانة

مدير عام فرع محو الأمية ببني سويف

تسليم شهادات محو الأمية لـ 45 من الدارسين في الواسطى | شاهد

جهود متنوعة

أخبار أسوان| افتتاح مساجد جديدة.. مهرجان الفنون يواصل فعاليات بالمواقع الأثرية

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد