جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت7-2-2026 والقنوات الناقلة

تتواصل فعاليات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7-2-2026 بمواجهات قوية تجمع أبرز الأندية الأفريقية على ملاعبها في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

باور ديناموز X نهضة بركان – الساعة 3:00 مساءً

يفتتح نادي باور ديناموز الكونغولي مبارياته اليوم ضد نهضة بركان المغربي في مباراة صعبة للفريقين. يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل. المباراة تقام على ملعب باور ديناموز، ومن المتوقع أن تشهد مواجهة قوية بين هجوم الفريق المغربي وتنظيم الدفاع الكونغولي.

بيترو أتلتيكو X سيمبا – الساعة 6:00 مساءً

في العاصمة الأنغولية، يلتقي بيترو أتلتيكو مع سيمبا التنزاني. المباراة مهمة للطرفين في صراع النقاط بالمجموعة، خاصة أن التعادل لن يخدم طموحات أي منهما. سيمبا يسعى لتعويض تعادله الأخير في الجولة السابقة، بينما بيترو أتلتيكو يريد استغلال الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.



الجيش الملكي X يانج أفريكانز – الساعة 9:00 مساءً

يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في مباراة حاسمة على ملعب الجيش الملكي. المباراة ستكون مفتوحة، حيث يسعى الفريقان لضمان صدارة المجموعة أو على الأقل تعزيز موقعهما في المنافسة على التأهل. الدفاعات ستكون مفتاح المباراة، بينما يعتمد يانج أفريكانز على الهجمات المرتدة السريعة.

شبيبة القبائل X الأهلي – الساعة 9:00 مساءً

ويختتم اليوم بلقاء ناري بين شبيبة القبائل الجزائري والأهلي المصري. المباراة تقام على ملعب شبيبة القبائل، ويأمل الأهلي في حسم الثلاث نقاط لتعزيز فرصه في التأهل لدور الـ16. بينما يسعى شبيبة القبائل لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق المصري.

تعد هذه المباريات من أبرز لقاءات دوري أبطال إفريقيا اليوم، حيث تتنافس الفرق على نقاط حاسمة في صراع التأهل للدور التالي. المشجعون على موعد مع مواجهات مثيرة ومليئة بالإثارة والندية

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال إفريقيا، و يمكن مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 على قناة beIN Sport 2 .أسندت شبكة beIN Sport، إلى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق على مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.



