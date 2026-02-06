دوري أبطال إفريقيا | الأهلي ينهي مرانه الرئيسي في الجزائر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على استاد حسين آيت أحمد، الذي يحتضن مواجهة الفريق غدًا أمام شبيبة القبائل الجزائري في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وشرح لهم أهمية تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا على صعوبة مواجهة شبيبة القبائل الذي يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

وقام اللاعبون بأداء تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف المعد البدني جاكوب ويليام، وأعقبها تدريبات خاصة بالكرة، كما أجرى الجهاز الفني عدة فقرات خاصة للاعبين بالكرة.

مران خاص للحراس

فيما قاد كاي ستيفانسن مدرب حراس المرمى، مرانًا خاصًّا للحراس المتواجدين برفقة الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

جلسة سريعة بين توروب ومعاونيه

وعلى هامش المران، حرص ييس توروب المدير الفني، على عقد جلسة سريعة مع معاونيه إمري سابيتس، وجون مولبي، وعادل مصطفى، من أجل التشاور حول بعض النقاط الفنية المهمة استعدادًا للمباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل غدًا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.