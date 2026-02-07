قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 7 فبراير 2026

خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم السبت 7فبراير 2026، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:13 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:41 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:09 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:14 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:37 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:56 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:14 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:42 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:10 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:15 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:38 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:57 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:14 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:43 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:10 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:16 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:38 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:57 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:48 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:14 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:18 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:41 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:01 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:01 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:27 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:58 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:31 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:47 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:00 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:26 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:57 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:05 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:28 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:45 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:10 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:39 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:05 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:09 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:31 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:51 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:09 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:35 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 12:07 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:17 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:40 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:56 م

مواقيت الصلاة في قنا

ستكون مواقيت الصلاة في قنا اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:30 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:03 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:13 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:37 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:53 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:03 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:27 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:02 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:15 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:39 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:53 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:30 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:59 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:25 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 3:29 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:51 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:11 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 4:58 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:26 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:00 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:23 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:42 م

