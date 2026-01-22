قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات

رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس  22 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:20 ص
- موعد صلاة الظهر 12:06 ص
-  موعد صلاة العصر 3:03 م
-  موعد صلاة المغرب 5:23 م
- موعد صلاة العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:26 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:12 ص
-  موعد صلاة العصر 3:06 م
-  موعد صلاة المغرب 5:26 م
-  موعد صلاة العشاء 6:48 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:16 ص
- موعد صلاة الظهر 12:03 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:58 م
- موعد صلاة المغرب 5:18 م
- موعد صلاة العشاء 6:40 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:05 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:54 ص
-  موعد صلاة العصر 2:55 م
- وقت صلاة المغرب 5:15 م
- وقت صلاة العشاء 6:34 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:07 ص
- موعد صلاة الظهر 12:00 ص
-  موعد صلاة العصر 3:06 م
- موعد صلاة المغرب 5:28 م
- موعد صلاة العشاء 6:44 م



 

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

