مصر في مجلس السلام بزعامة ترامب.. رسالة استراتيجية تُثمن دور القاهرة باستقرار المنطقة
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟.. أمين الفتوى يجيب

كيفية قضاء الصلاة الفائتة
كيفية قضاء الصلاة الفائتة
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مي من محافظة المنوفية حول كيفية تعويض الصلوات التي فاتتها، موضحًا أن الأمر يقوم على حاجتين أساسيتين: رقم واحد التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى عن التقصير فيما فات، ورقم اثنين البدء فورًا في قضاء الصلوات وعدم التهاون في أدائها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن المسلم يمكنه قضاء الصلوات الفائتة بأن يجعل مع كل صلاة حاضرة صلاة من الفوائت، فيصلي مع كل ظهر ظهرًا فائتًا، ومع كل عصر عصرًا فائتًا، ومع المغرب مغربًا فائتًا، ومع العشاء عشاءً فائتًا، وهكذا حتى ينتهي مما عليه.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وهو دليل واضح على أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها متى تذكرها الإنسان.

وبيّن أن بعض الناس يظنون أن الإكثار من السنن يغني عن قضاء الفرائض الفائتة، وهذا غير صحيح، لأن السنن ثواب يُضاف إلى رصيد الإنسان لكنها لا تقوم مقام الفرض، ولا تعوض الصلاة الواجبة التي فاتت.

وأشار إلى أن الصلاة في الأماكن المباركة مثل المسجد الحرام الذي تعدل الصلاة فيه 100 ألف صلاة، والمسجد النبوي الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة، تكون المضاعفة في الأجر والثواب فقط، وليس في عدد الصلوات المقضية، فلا تُحسب صلاة واحدة هناك عن ألف أو مائة ألف صلاة فائتة، وإنما الأجر هو الذي يتضاعف، وتبقى الصلوات الفائتة واجبة القضاء حتى تبرأ ذمة المسلم.

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

