عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 1 فبراير 2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 1 فبراير 2026، للتعرّف على مواقيت الصلاة

 وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:16 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:45 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:08 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:10 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:32 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:51 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:17 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:46 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:09 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:11 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:33 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:52 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:18 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:47 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:10 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:12 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:33 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:53 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:22 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:52 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:14 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:14 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:35 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:56 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:31 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:58 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:04 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:26 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:44 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:03 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:30 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:56 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:01 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:23 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:41 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:13 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:43 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:04 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:04 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:26 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:46 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:12 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:38 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 12:07 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:14 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:36 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:53 م

مواقيت الصلاة في قنا

ستكون مواقيت الصلاة في قنا اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:08 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:33 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:03 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:10 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:32 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:49 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:29 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:02 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:12 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:35 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:50 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:33 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:04 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:25 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 3:24 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:46 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:07 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 5:02 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:30 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:57 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:18 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:37 م

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بتصنيع المواد المخدرة.. بعد قليل

مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام قطار بهما بأسيوط

القبض على المتهمين بإلقاء مادة حارقة تجاه سيدة بالشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

