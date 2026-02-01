قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية: إخلاء مقبرة سيارات البساتين خطوة لتطوير المنظومة وإعادة التوظيف التنموي

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي لتكليفات  رئيس الجمهورية الخاصة بإخلاء مقابر السيارات من قلب الكتل العمرانية والمواقع المميزة.

إخلاء مقابر السيارات

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن الوزارة، وبتوجيهات مباشرة من السيدة  الوزيرة، وبالتنسيق الكامل مع النيابة العامة ومحافظة القاهرة، ومن خلال الأحياء المعنية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، تم تنفيذ أعمال إخلاء مقبرة سيارات البساتين من المخلفات الكهنة والتراكمات غير الصالحة، ونقلها إلى موقع مقبرة سيارات التبين، بما أسهم في استعادة كفاءة الموقع وتهيئته لإعادة التنظيم وفق أسس فنية وتشغيلية سليمة.

وأشار التقرير إلى أنه بالتوازي مع أعمال الإخلاء، تم تنفيذ أعمال إعادة تنظيم شاملة للمركبات المتواجدة بمقبرة سيارات البساتين، وفق منظومة تصنيف فنية دقيقة شملت تقسيم المركبات حسب نوعية كل مركبة، وتبعيتها لأقسام الشرطة، وكذلك وفق نوعية التصرف القانوني المقرر لها، سواء المركبات القابلة للترخيص أو غير القابلة للترخيص.

وأكد التقرير أن هذا التنظيم يهدف إلى تهيئة الموقع لإجراء أعمال الفحص والمعاينة الفنية والقانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصرف في المركبات القابلة للبيع من خلال مزادات علنية تُنظمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مع الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

كما أوضح التقرير أن فرق وزارة التنمية المحلية تولت الإشراف الميداني الكامل على تنفيذ الأعمال، بالتنسيق مع السادة ممثلي النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بما ضمن سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الموقع، وتحقيق الانضباط التشغيلي داخل مقبرة السيارات.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية الخاصة بتطوير منظومة إدارة المضبوطات وإخلاء مقابر السيارات على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مواقع منظمة وقابلة لإعادة التوظيف التنموي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

التنمية المحلية منال عوض المحافظات مقابر السيارات

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بفضل رؤية القيادة السياسية

الدكتورة أفنان الشعيبي

أفنان الشعيبي: حقوق المرأة الفلسطينية غير قابلة للتجزئة.. ونصرة صمودها اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الدولي

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراكًا مشتركًا لأهمية د. أفنان الشعيبي

الشعيبي: تحويل التوصيات إلى سياسات ملموسة لحماية المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

