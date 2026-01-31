قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منال عوض: توريد وزراعة 788 ألف شجرة متنوعة بالمحاور والميادين والطرق الرئيسية فى 17 محافظة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً اليوم حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تم إطلاقها فى مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية والتوسع فى أعمال التشجير لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأوضح التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن إجمالى ما تم زراعته من خلال الجهات المشاركة فى المبادرة الرئاسية بلغ حوالى 788 ألف شجرة خلال المرحلة الرابعة حتى نهاية يناير 2026 ، ولا تقتصر أعمال التشجير وزراعة الأشجار على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية فقط، بل تمتد لتشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية بمختلف المراكز والمدن .

الخطة الاستثمارية

وأشار التقرير إلى أنه من خلال الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالى 2025 – 2026  تم توريد وزراعة حوالى 26915 شجرة لمحافظة الدقهلية على المحاور والميادين والطرق الرئيسية والوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب لأشجار متنوعة مثل الياسمين الهندي و ارثرينا والبوانسيانا، الكوريزيا، واكاسياو ، كما تم توريد وزراعة 5040 شجرة لمحافظة السويس على المحاور والطرق الرئيسية ومراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية المختلفة بأشجار متنوعة ، بالإضافة إلى توريد وزراعة 1745 شجرة لمحافظتى الفيوم والشرقية حيث يتم اختيار الأشجار بعناية وفقاً لمعايير بيئية ومناخية دقيقة بما يتوافق مع طبيعة التربة وبعض الاشتراطات الأخرى .

زراعة 46369 شجرة خلال العام المالى الجارى

وأكد التقرير أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية للمحافظات فقد تم زراعة 46369 شجرة خلال العام المالى الجارى بمحافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط والأقصر ، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال توريد وزراعة باقى محافظات المرحلة الرابعة ( الاسكندرية – قنا – البحر الأحمر ) خلال شهر فبراير 2026 .

وأوضح التقرير أنه تم التنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى قامت بزراعة حوالي 222649 شجرة موزعة على عدد 25 جامعة على مستوي جميع المحافظات ، كما قامت وزارة البيئة من خلال مشاتلها بتقديم الدعم للعديد من الجهات من بينها 21 ألف شجرة لصالح عدد من الجامعات و الأحياء والمراكز والمدن والجهات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى ، وجاري دعم محافظات ( البحيرة – مطروح – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – دمياط – شمال سيناء – بورسعيد – الاسماعيلية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – أسوان – الأقصر ) بعدد 100 ألف شجرة ، وفى إطار جهود المشاركة المجتمعية بالمحافظات تم التنسيق مع اتحاد " بشبابها " للتوعية بعملية التشجير والمحافظة على الأشجار وذلك فى إطار تعزيز المشاركة الشبابية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية المتابعة المستمرة لتلك المبادرة مع المحافظات المستهدفة وعقد اجتماعات دورية للتأكيد على تطبيق منظومة التكويد لحوكمة المنظومة وتسهيل عملية المتابعة والصيانة الدورية والمراقبة والحماية من التجاوزات لدعم استدامة الأشجار المزروعة .

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والارتقاء بجودة الهواء، وتحسين المشهد البيئي والحضري العام، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ومستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الجهود تأتى في إطار النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتوسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، من خلال التعاون بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة والوزارات المعنية والمحافظات.

التنمية المحلية منال عوض 100 مليون شجرة جودة الهواء

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
محافظ الشرقية
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
مستشفى ابوكبير
