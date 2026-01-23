قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: التشغيل التجريبى لمجزر مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 19.8 مليون جنيه

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى للمجزر الآلى بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية حوالى 19.8 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت د.منال عوض إلى أن مجزر أبورديس الجديد تم تطوير ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، مشيرة إلى أن المجزر يحتوي على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي ويحتوي علي صندوق ذبح ويضم أيضاً صالة لذبح الأغنام ، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات (غرف الكهرباء والمحول ) ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، بأهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر فى مختلف محافظات الجمهورية لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية والالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على طرح المجازر الجديدة للاستثمار والقطاع الخاص للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف ، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة .

التنمية المحلية منال عوض مجزر آلي جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

السجق

لذيذ وبسيط.. طريقة عمل السجق بدبس الرمان

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد