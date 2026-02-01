لازم نمنع البلا قبل وقوعه.. ياسر جلال يحذر من تأثير الإنترنت على الأطفال

شدد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بـ مجلس الشيوخ، على ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية في التعامل مع كافة الملفات والقضايا، وبينها تأثير الانترنت على الأطفال، قائلا: "لازم ننتقل لمرحلة إننا نمنع البلا قبل وقوعه".

وانتقد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، غياب التمثيل المناسب في جلسة اليوم، أثناء مناقشة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

مواجهة تأثير السوشيال ميديا على الأطفال لا يقف عند الحكومة فقط

وأشار إلى أن مواجهة تأثير السوشيال ميديا على الأطفال لا يقف عند الحكومة فقط، ولكن الأسرة أيضا عليها دور كبير في هذا الأمر.

وشدد ياسر جلال، على أهمية العمل على إدراج المواطنة الرقمية ضمن المناهج التعليمية في المدارس، فضلا عن ضرورة مواجهة التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي.

وأشار إلى أن مناقشة مجلس الشيوخ ملف تنظيم استخدام الأطفال الانترنت الهدف منه حماية أطفالنا، وليس عزلهم، قائلا: "التنظيم لا يعني التقييد في التطور".