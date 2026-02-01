قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو
إشتروا عقارات وأراضى.. 5 تجار مخدرات يغسلون ربع مليار جنيه
حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الشعب الجمهوري: الأطفال يعيشون في بيئة موازية والتأثيرات الخارجية تغير هويتهم

النائب إيهاب وهبة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بــ  مجلس الشيوخ: نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته بشأن مواجهة مخاطر الانترنت على الأطفال.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

مبقناش بنربي عيالنا ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم


وأكد وهبة، أن الأطفال في الوقت الحالي يعيشون في بيئة موازية، قائلا: "مبقناش بنربي عيالنا، ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم".


وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ إلى أن الحرب الآن لم تعد حربا تقليدية، قائلا: "الأسهل الآن في الحرب الحالية هو تغيير الهوية، مؤكدا أنه يتم تغيير الخوارزميات في أدمغة الشعوب من خلال تصدير "الهيافة" التي تؤثر على جميع الأشخاص وليس الأطفال فقط.


وحذر وهبة ، من مخاطر تغيير الجينات في عقول البشر، قائلا: يتم تصدير شخصيات "تريند"، قائلا: لو سألت أي طفل عن حلمة يقول أطلع "تيكتوكر".


وشدد النائب إيهاب وهبة على أهمية عمل دراسة واضحة بالاشتراك مع جميع اللجان في مجلس الشيوخ، بشأن مخاطر الانترنت، وتقديمها إلى الرئيس السيسي تتضمن تشخيص المشاكل وحلولها.

إيهاب وهبة مخاطر تغيير الجينات عقول الأطفال

