الشعب الجمهوري: الأطفال يعيشون في بيئة موازية والتأثيرات الخارجية تغير هويتهم

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بــ مجلس الشيوخ: نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته بشأن مواجهة مخاطر الانترنت على الأطفال.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

مبقناش بنربي عيالنا ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم



وأكد وهبة، أن الأطفال في الوقت الحالي يعيشون في بيئة موازية، قائلا: "مبقناش بنربي عيالنا، ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم".



وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ إلى أن الحرب الآن لم تعد حربا تقليدية، قائلا: "الأسهل الآن في الحرب الحالية هو تغيير الهوية، مؤكدا أنه يتم تغيير الخوارزميات في أدمغة الشعوب من خلال تصدير "الهيافة" التي تؤثر على جميع الأشخاص وليس الأطفال فقط.



وحذر وهبة ، من مخاطر تغيير الجينات في عقول البشر، قائلا: يتم تصدير شخصيات "تريند"، قائلا: لو سألت أي طفل عن حلمة يقول أطلع "تيكتوكر".



وشدد النائب إيهاب وهبة على أهمية عمل دراسة واضحة بالاشتراك مع جميع اللجان في مجلس الشيوخ، بشأن مخاطر الانترنت، وتقديمها إلى الرئيس السيسي تتضمن تشخيص المشاكل وحلولها.