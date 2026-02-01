وكيل الشيوخ: العالم الافتراضي تحول إلى ساحة مفتوحة لحروب الجيل الخامس

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن السوشيال ميديا أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على الأطفال، مشيدا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على النشء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس السيسي

و اضاف وكيل الشيوخ، أن مناقشة المجلس اليوم لهذه الملفات الهامة، في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس، لاستيضاح سياسة الحكومة لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة، وإجراءات حماية الاطفال من مخاطر الانترنت، وذلك فى ضوء التجارب الدولية.

وقال: نناقش اليوم قضايا تهم العقول وتمثل أمن وهوية، متابعا: الأطفال هم الثروة البشرية.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن العالم الافتراضي، تحول إلى ساحة مفتوحة لحروب الجيل الخامس، مشددا على أهمية التوعية وحمايتهم، مؤكدا أن تقييد استخدام الأطفال على السوشيال ميديا.

وقال النائب أحمد العوضي: لا ندعو إلى الانعزال عن السوشيال ميديا، ولكن هناك العديد من دول العالم سنت قوانين تمنع الأطفال من الانجراف خلف مخاطر السوشيال ميديا.

وشدد على أهمية أن يكون هناك حوكمة رقمية، وتشريعية، ورؤية تتناسب مع حجم التهديد لهذه المخاطر على الأطفال.