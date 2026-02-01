وزير الشؤون النيابية: الحكومة ترحب بمناقشات مجلس الشيوخ حول حماية الأطفال واستخدام الهاتف المحمول

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن التقارير والمناقشات المطروحة داخل مجلس الشيوخ تعكس استجابة سريعة ومرنة من جانب البرلمان، واهتمامًا حقيقيًا بالقضايا المطروحة، مؤكدًا أن ما يجري يمثل مساحة حوار جادة وبنّاءة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح وزير الشؤون النيابية أن القضايا المتعلقة بتنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول، وحمايتهم من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تُعد ملفات شديدة الجدية والحساسية، وتحتاج إلى مثل هذا النوع من المناقشات البرلمانية المتعمقة.

الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات



ووجّه المستشار محمود فوزي الشكر إلى هيئة مكتب مجلس الشيوخ والسادة النواب على طرح هذه الموضوعات المهمة، مؤكدًا ترحيب الحكومة الكامل بمناقشة هذه القضايا، وحرصها على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة المجتمع وتحمي النشء.

و يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود مسلم، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية.

وذلك بشأن استيضاح سياسة الحكومة حيال الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء التجارب الدولية المقارنة، ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.

وأكد النائب محمود مسلم، في طلب المناقشة، أن العالم يشهد خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في استخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما صاحبه تنامٍ واضح في حجم المخاطر التي تهدد الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية للأطفال، من بينها التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي، إلى جانب التأثيرات السلبية على الصحة النفسية.