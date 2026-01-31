مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة



أفادت وكالة رويترز بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق حكومي حيث أحاله إلى مجلس النواب.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر مساعد لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق الخميس للمضي قدمًا في حزمة كبيرة من مشاريع قوانين الإنفاق التي من شأنها تجنب إغلاق الوكالات الحكومية يوم السبت.

ويدعو الاتفاق إلى فصل مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي عن الحزمة، وتمويلها لمدة أسبوعين بالمستويات الحالية.

وكان الديمقراطيون والبيت الأبيض قد توصلوا الخميس إلى اتفاق مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة، وتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، بينما يستمر النقاش حول قيود جديدة على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

ويأتي هذا بعد تصويت الديمقراطيين يوم الخميس لعرقلة تشريع سابق لتمويل الوزارة، في وقت تشهد فيه البلاد توترا عقب مقتل متظاهرين على أيدي عملاء اتحاديين في مينيابوليس.

وأكد الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجمهوريين والديمقراطيين اجتمعوا لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمب ، مشجعا أعضاء الحزبين على التصويت "بنعم" لإقرار التمويل.

ويذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 43 يوما وأثر على قطاعات اقتصادية حيوية، مؤكدا أن الديمقراطيين تسببوا بخسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي.