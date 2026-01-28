جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي حول العمليات الأمريكية في فنزويلا |تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن جلسة الاستماع الأخيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية، جاءت في إطار مناقشة العملية العسكرية الأخيرة في فنزويلا والتي أدت إلى القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته ومحاكمتهما في نيويورك.

وأوضح جبر في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من الجلسة كان الإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة حول العملية العسكرية، وشرعيتها، والتفاصيل المرتبطة بها، بالإضافة إلى مناقشة كلفة العملية والتداعيات المحتملة على الأمن الأمريكي.

وتابع، أن أعضاء اللجنة أبدوا ارتياحهم للعملية العسكرية، بل وأشادوا بها في العديد من نقاط النقاش، غير أنهم ركزوا على سؤال جوهري حول المستقبل وما بعد العملية، بما في ذلك كيفية استعادة الولايات المتحدة الأموال التي قد تكون مُنفقَة، أو تحقيق الأمن الداخلي من خلال مكافحة عصابات المخدرات المرتبطة بفنزويلا.